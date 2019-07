Secretele blatului perfect de pizza, de la un român stabilit în Italia. „Pizza bună nu se face la ritm şi cantitate de fabrică“

Cel mai mare secret la o pizza de calitate este aluatul, consideră Florin Cazacu (39 de ani) care a plecat din Călăraşi în Italia în urmă cu 16 ani. A demonstrat că stăpâneşte arta preparării pizzei recent, la Campionatul European de Pizza desfăşurat la Galaţi la începutul lunii iunie. A obţinut trei premii, fiind pe podium la toate categoriile: locul III la categoria pizza margherita şi la pizza clasică şi locul II la pizza gourmet.

„Am citit multă teorie şi am pus în practică“

Stabilit în 2003 în orăşelul Collecorvino, din provincia Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, călărăşeanul Florin Cazacu a lucrat mai întâi în construcţii, apoi în agricultură. Dar la un moment dat şi-a dat seama că cel mai mult i se potriveşte tehnica preparării pizzei. „Am vrut să învăţ cum să fac o pizza adevărată, bună. Dar, sincer, n-am avut de unde. M-am angajat într-o firmă unde totul se făcea după ureche. Nu prea am avut ce meserie să fur. Aşa că am început singur, am citit multă teorie şi apoi am pus în practică. Am citit, m-am confruntat cu alţi colegi şi până la urmă, am ajuns să fac lucrurile ca la carte“, povesteşte Florin Cazacu.

„Pizza bună trebuie să fie uşoară la stomac“

Pizza nu ţine doar de gust, ci şi de aspect şi de ingrediente autentice. La prepararea pizzei perfecte totul presupune multă migală, concentrarea şi respectarea paşilor gătirii. Dar, bineînţeles, cea mai importantă parte este pregătirea aluatului. „Aluatul se prepară într-un anumit mod, după o anumită reţetă. Arta de a face ca blatul să fie crocant sau pufos ţine de măiestrie, dar şi de dexteritate. O pizza bună trebuie să fie uşoară la stomac. Se mănâncă seara, aşa că trebuie să fie bine maturată, să nu se umfle în tine aluatul, cum spunem noi. Pizza bună nu se poate face la ritm şi cantitate de fabrică. E nevoie de timp şi de multă muncă, pentru ca acest aliment să fie de cea mai bună calitate.

Pe bandă rulantă facem astăzi aluatul, tot astăzi îl dăm. Nu merge aşa, fiindcă aluatul iese ca guma. Aluatul trebuie să stea la maturat între 48 şi 72 de ore. Se pune făină de calitate sau se pun amestecuri de făină integrală, totul ţine de inspiraţie, dar şi de tehnici de preparare foarte bine stăpânite. Trebuie să citeşti şi să înveţi mult ca să reuşeşti o pizza adevărată. Cred că totul ţine de dorinţa de a creşte mereu şi de a fi în compeţiţie cu tine însuţi“, explică pizzerul.

Sunt importante foarte multe elemente de bucătărie în procesul de preparare. O pizza bună, gustoasă nu îngraşă. Pe lângă creşterea şi maturarea aluatului, contează foarte mult cum şi cât coci blatul. Contează dacă pizza este făcută la foc de lemne, la cuptor electric sau pe gaz. „Gustul consumatorului trebuie educat prin produse de calitate. Ingredientele bune se găsesc oriunde: se poate pregăti pizza cu nutella, cu peşte, cu orice. Dacă eşti creativ, lucrurile curg firesc“, recomandă românul stabilit în Italia.

De altfel, spune românul, pizza a evoluat, nu mai este preparatul de acum câţiva ani. „E mâncarea tuturor, dar lumea are dreptul să mănânce lejer, sănătos, iar ingredientele să fie de calitate! Nu e de-ajuns să ştii să faci un aluat ca să te numeşti pizzer, să ştii să întinzi sau să coci o pizza. Trebuie să citeşti, să te informezi, să studiezi, să fii un bun chimist, practic. Să înţelegi de ce o făină reacţionează într-un fel sau altul, să înţelegi temperaturile, să ştii să gestionezi un aluat şi, de ce nu, şi puţină nebunie! Pentru că a fi pizzer nu e muncă având un orar, ci un mod de a trăi 24 din 24 de ore! Doar aşa poţi da un produs, o pizza satisfăcătoare, altfel rămâi unul dintre cei mulţi!“, subliniază Florin Cazacu.

Românul pasionat de prepararea pizzei spune că în această meserie nu există secrete. „Cine vorbeşte de secrete în munca asta e un limitat, cine nu împărtăşeşte cu alţii experienţa sa este tot un limitat. La Galaţi, la PizzaFest, a fost un schimb cultural incredibil, schimb de experienţe între oameni ce iubesc acelaşi lucru“, a conchis pizzerul.

„UNEORI MI-E DOR DE CĂLĂRAŞI“

Deşi i-a fost greu la început, în străinătate a găsit oameni calzi şi dornici de a-i întinde o mână de ajutor. Acomodarea în Italia s-a făcut relativ uşor, pentru că era dornic de o nouă experienţă, hotărât să-şi croiască un trai mai bun. În Italia şi-a întemeiat o familie, are un fiu în vârstă de 8 ani.

„Nu este totul roz nici aici, dar cu perseverenţă şi ambiţie, reuşeşti multe. Sigur că uneori mi-e dor de Călăraşi, de România, dar nu regret decizia pe care am luat-o în urmă cu 16 ani. Dacă m-aş întoarce acasă? Nu ştiu în acest moment, dar orice este posibil“, spune pizzerul. ;

14 ore de făcut pizza încontinuu

Un adevărat festival culinar a avut loc la Galaţi, în Grădina Publică, în perioada 7-9 iunie 2019. Pizza Fest, Campionatul European de Pizza, a adunat la start sute de competitori, printre care şi Florin Cazacu. Este înscris în Asociaţia PGM România (Pizzaioli in Giro per il Mondo), fondată în anul 2011. Camioane încărcate cu ingrediente, cuptoare şi ustensile au pornit din toată Europa pentru a ajunge la Galaţi. Românul Florin Cazacu a fost printre cei mai buni în cele trei zile de competiţie.

„A fost un bun prilej de a învăţa unii de la alţii, de la cei mai buni, dar şi pentru a câştiga notorietate. Mi-am dat seama că nu suntem aşa puţini pasionaţi de pizza, ci suntem o armată întreagă, o familie aş zice! Să continui să faci pizza şi atunci când muşchii nu-ţi mai răspund, când după 14 ore te simţi de zici că eşti bătut, dar tu continui râzând. Să-ţi depăşeşti propriile limite. Asta cred că înseamnă adevărata pasiune“, spune Florin Cazacu. Premiile pe care le-a obţinut, două premii trei şi un premiu doi, la cele trei categorii de concurs constau într-un voucher de călătorie cu o reducere de 450 de euro într-o croazieră care va avea loc în luna septembrie în Grecia.

