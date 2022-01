Secretar de stat din echipa ministrului Sorin Grindeanu, amendat la el acasă pentru că nu purta mască. „Am comis-o“

"Am greşit şi vreau să-mi prezint scuze public. Astăzi, într-o conferinţă de presă, au fost câteva momente în care nu am purtat mască. Am fost amendat, pe bună dreptate.

Am comis-o şi am plătit amenda, cu promisiunea că nu se mai întâmplă, a scris Vrăjitoru pe pagina sa de socializare", postând totodată şi procesul verbal de contravenţie. În document se poate observa că acesta nu a avut nicio obiecţie la cele constatate de jandarmi.





În procesul verbal se poate observa că Vrăjitoru a fost prins fără mască în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, marţi, 11 ianuarie, la ora 10.30.



Întâmplarea a avut loc marţi, 11 ianuarie, la Consiliul Judeţean Călăraşi, unde vicepremierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanţii administraţiei publice locale.





Grindeanu a efectuat o vizită în oraşul de pe malul Borcei şi a anunţat începerea lucrărilor la pasajul de la Drajna. Sorin Vrăjitoru, fost deputat de Călăraşi, a făcut parte din delegaţia sosită de la Bucureşti.