Salvaţi copiii: Peste 800.000 de euro, investiţi în dotarea a 40 de maternităţi

În total, în perioada 2012-2017, Salvaţi Copiii România a dotat 78 de maternităţi, din 40 de judeţe ale ţării, ridicând numărul echipamentelor donate la 393, în valoare totală de 3.120.000 euro.

În România contează unde te naşti, ca să poţi trăi: doar 23 de unităţi sunt de nivel III şi pot prelua cazurile severe, a anunţat Organizaţia Salvaţi Copiii.

Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, în timp ce în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor. (Raport WHO Born too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenţie medicală de urgenţă încă din primul minut de viaţă pentru a supravieţui.

Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvaţi Copiii privind situaţia maternităţilor din România: 13% dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuţii prematuri, 56% dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14% dintre maternităţile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.

Cea mai mare rată de mortalitate infantilă