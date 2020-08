România, lovită crunt de secetă. Avem cele mai mici recolte. Fermier: „Suntem la pământ, nu există tehnologie fără apă“

În toată ţara recolta a fost afectată, dar cel mai grav în sudul României. Media la grâu este îngrijorătoare, de doar 2,9 tone pe hectar, la jumătate faţă de anul trecut. Au avut de suferit şi secara, orzul şi rapiţa.





Agricultura românească a produs în 2020 doar 5,5 milioane tone de grâu. Ministerul Agriculturii spune că această cantitate ar fi împărţită astfel: o jumătate de milion pentru sămânţă, o jumătate la furaje şi o jumătate la alcool.

Aşadar, este important să nu exportăm mai mult de 2 milioane de tone de grâu, ca să ne rămână grâu pentru pâinea cea de toate zilele, consumul României fiind de 2 milioane tone de grâu pe an.

Conform ministerului, seceta nu a afectat şi alte ţări, aşa că exporturile nu ar trebui să fie mari. Rămâne însă paguba fermierilor care nu au cum să-şi plătească ratele şi riscă falimentul.





Nicolae Sitaru, unul dintre fermierii de top din România, a cultivat peste 1.000 de hectare cu grâu şi tot atâtea cu porumb. Acum stă şi se uită cum nu are ce culege.





Fermierul administrează 3.000 de hectare de culturi agricole în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Buzău. „Seceta a uscat tot.Un an la fel de prost a fost 2003. La grâu am avut o recoltă de o tonă la hectar, în condiţiile în care într-un an bun se scoteau 7-8 tone la hectar. La porumb sunt zone unde nu avem ce culege”, explică Sitaru.

În unele locuri nici nu avem ce culege

Folosind tehnologie înaltă pentru a face agricultură performantă, Nicolae Sitaru spune acum că situaţia este la pământ. Ani la rând a fost câştigătorul trofeului de aur pentru producţiile uriaşe la porumb, unde reuşea să culeagă 10-11 tone la hectar. La grâu, într-un an bun, producţia se ridica la 7-8 tone la hectar.





„Bărăganul este la pământ, în unele locuri nici nu avem ce culege, nu există tehnologie fără apă. Din fericire pentru noi, spun asta pentru că nu prevăd o criză alimentară, în vestul ţării s-a făcut porumb şi grâu, ceea ce va asigura necesarul de consum.

Dacă guvernanţii nu vor sprijini agricultura, vă asigur că şi anul viitor va fi compromis. Am avut discutţii cu ministrul Agriculturii, chiar şi cu premierul României, dar am văzut că la rectificarea bugetară noi, fermierii, am fost lăsaţi la urmă. Dacă nu se acordă despăgubirile promise, 2021 va fi un an compromis. Vor rămâne suprafeţe nelucrate, pentru că fermierii nu vor avea bani să investească în culturi, iar cei care se vor descurca, o vor face cu minimă tehnologie”, a explicat fermierul din Bărăgan.

Ministerul Agriculturii pregăteşte despăgubiri

Ministerul pregăteşte despăgubiri de 250 milioane euro pentru cei 30.000 de fermieri afectaţi, care ar putea primi câte 200 de euro la hectar. Producţia medie la grâu în acest an este de 2,9 tone pe hectar, în scădere cu 40% faţă de 2019, când regimul precipitaţiilor a fost unul normal, a declarat marţi ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Adrian Oros.

"Cum ne-am aşteptat, cum am previzionat, atât din informaţiile luate de la fermieri, cât şi de la specialişti, sigur că seceta a afectat puternic culturile de toamnă, mai ales în zona de sud-est şi est a ţării. Cele mai accentuate scăderi de producţie sunt în Dobrogea, deoarece această zonă a fost cea mai afectată.





La grâu, pentru că este suprafaţa cea mai mare - peste 80% din suprafaţa însămânţată în toamnă a fost cu grâu, producţia medie este de 2,9 tone pe hectar faţă de 4,8 tone în 2019, când regimul precipitaţiilor a fost unul normal. Deci s-a diminuat cu 40% producţia medie la grâu. Dacă anul trecut au fost recoltate aproximativ 9,4 milioane tone, anul acesta estimarea este de 5,5 - 5,6 milioane tone", a menţionat Adrian Oros.

Ministrul Agriculturii a precizat că la secar, producţia medie a fost de asemenea diminuată, fiind de circa 2,5 tone pe hectar faţă de 3,2 tone în 2019.

La orz, producţia medie este de circa 2,6 tone pe hectar faţă de 5 tone pe hectar în anul trecut, deci o scădere cu aproximativ 47%. La rapiţă, dacă producţia medie anul trecut a fost de 2, 3 tone pe hectar, anul acesta este de 1,9 tone pe hectar.

