Români care fac minuni şi în Africa. Povestea şcolii de 500.000 de euro pentru cei mai săraci copii ai lumii

La proiectul care are o valoare estimată la 500.000 de euro pun umărul oameni de bine din toată lumea. Deja au apărut primele donaţii de la români din SUA, Spania şi Austria. Oameni entuziaşti şi dornici de a-şi oferi sprijinul, printre care şi Ştefan Mandachi, om de afaceri din Suceava, s-au arătat dispuşi să contribuie la construirea unei şcoli moderne pentru copiii lipsiţi de posibilităţi materiale.

Mihai Braşov este convins că până în 2023 şcoala, clinica şi o mică fermă vor fi gata. Cu un plan bine pus la punct, pastorul a demarat ambiţiosul proiect în acest an. Mihai Braşov predică la o biserică din strada Popa Tatu, din Capitală. La centenarul clădirii, credincioşii şi-au propus să realizeze 100 de fapte bune, pentru a marca sărbătoarea aşa cum se cuvine.

Astfel, pe lângă colectarea a 100 de tone de alimente, 100 de familii nevoiaşe adoptate pentru 100 de zile, construirea unui case de 100 mp pentru o familie săracă, 100 de persoane fac 100 de ore de voluntariat într-un ONG consacrat, 100 de copii învaţă să facă pizza, pachete de cărţi pentru 100 de biblioteci rurale, 100 de litri de sânge donaţi ori 100 de copii orfani adoptaţi, s-a născut şi ideea de a face fericiţi 100 de copii din Uganda (idee care s-a dezvoltat între timp şi a ajuns la ţinta de 300 de copii).

Un campus şcolar modern va fi construit în Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

Cu o frumoasă experienţă de voluntariat în inima Africii, Mihai Braşov a pus pe hârtie proiectul campusului şcolar.

Campusul şcolar din Uganda, o şansă pentru copiii săraci FOTO Facebook/Mihaela şi MIhai Braşov

„

În prezent, suntem în fază de aprobări, obţinerea documentaţiilor pentru demararea lucrărilor de construire. Terenul, cu o suprafaţă de 12.000 mp a fost achiziţionat tot datorită donaţiilor. Vreau să vă spun că lucrurile s-au mişcat foarte repede. A costat 12.000 de euro, iar banii au fost dăruiţi de oameni simpli, dar mărinimoşi. Sunt mai frumoase proiectele acelea în care participă mai mulţi cu puţin decât puţini cu mari sacrificii. Sunt conştient că dacă s-au făcut primii paşi, următorii vor urma de la sine”, povesteşte optimist Mihai Braşov.

Un campus şcolar modern va fi construit în Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

Închide cercul

Pastorul adventist, în vârstă de 43 de ani, ne spune că nu a făcut aceste activităţi pentru a primi vreo răsplată, ci pentru că a primit deja de la Dumnezeu, care a deschis cercul, iar el nu face altceva decât să îl închidă. Mihai a trăit cea mai mare provocare a vieţii atunci când a ales să pună umărul la construcţia primei şcoli pentru copiii din satul Kongola, regiunea Caprivi, în urmă cu mai bine de 10 ani. Experienţa acumulată atunci, dar şi în alte misiuni de voluntariat i-au dat speranţa că poate să facă şi mai mult.

Campus şcolar, estimat la 500.000 de euro FOTO Facebook/Mihaela şi MIhai Braşov

Despre experienţa petrecută la mii de kilometri de casă, Mihai Braşov spune că a fost inedită. A mai fost în misiuni umanitare în Irak şi Grecia pentru sprijinirea refugiaţilor, câte 10 zile, însă în Namibia a petrecut mai mult timp. A făcut de toate: le-a ţinut lecţii de muzică şcolarilor, a făcut injecţii, a spălat răni şi a cărat cărămizi pentru ridicarea şcolii. „Mereu mă întorc cu drag în Africa, am fost şi în acest an în luna ianuarie, nu mi-a fost teamă de nimic, deşi zona este una defavorizată, cu condiţii precare de locuit. Localnicii au fost primitori, au muncit cot la cot cu noi, am mâncat împreună, i-am ajutat cât am putut. Copiii au fost receptivi, am ţinut ore de muzică, le-am făcut partituri, totul a fost deosebit. După 10 ani, şcoala pe care noi, voluntarii, am construit-o a ajuns printre cele mai apreciate din Namibia,” povesteşte Mihai Braşov.

Un campus şcolar modern va fi construit în Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

Oamenii, cea mai mare bogăţie a unei ţări

Misiunea în Africa a avut loc în 2008, după ce timp de 5 ani bucureşteanul fusese pastor adventist în cadrul bisericii Emaus din Madrid. Călătoria în Namibia a venit firesc, după ce comunitatea din care face parte dezvoltase proiecte umanitare în Peru, Venezuela şi în câteva ţări africane ca Etiopia şi Republica Centrafricană. „Am învăţat că cea mai mare bogăţie a unei ţări sunt oamenii, am învăţat, de asemenea, despre egoismul omului civilizat care de multe ori profită de resursele naturale ale unei ţări fără a se ocupa şi de dezvoltarea oamenilor de acolo. Am învăţat că cei care pot cu adevărat să schimbe o ţară sunt educatorii, profesorii, oamenii care se dăruiesc pentru ceilalţi“, mai spune pastorul.

Un campus şcolar modern va fi construit în Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

În anul 2019, voluntari ADRA România au mers în Africa în cadrul celei de-a 11-a acţiuni umanitare în afara ţării organizate prin proiectul „Speranţă pentru imigranţi”.

Principala activitate s-a desfăşurat în Uganda, ţara care primise 1.200.000 de refugiaţi din Republica Democrată Congo, dar şi ţara în care anual mor 200.000 copii până la vârsta de 5 ani. Din echipă au făcut parte medici şi asistenţi români care au lucrat voluntar pentru alinarea durerilor celor mai oropsiţi dintre oameni. ADRA România şi-a unit forturile cu ADRA Internaţional şi Spitalul Adventist Ishaka oferind consultaţii si tratamente gratuit, operaţii chirurgicale şi alte activităţi medicale, inclusiv donarea unei ambulanţe.

Pastorul MIhai Braşov, în mijlocul copiilor din Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

ADRA este una dintre cele mai răspândite organizaţii non-guvernamentale din lume, cu o prezenţă activă în 125 de ţări, şi se conduce după o filosofie care îmbină compasiunea cu spiritul practic, adresându-se oamenilor în nevoie, fără să facă deosebire de ordin rasial, etnic, politic sau religios.

Oricine se poate alătura acestui efort

În prezent, în cadrul strategiei POPA TATU 100, Mihai Braşov, coordonează construcţia unui campus şcolar în Uganda. Pe un teren de 12.000 mp vor răsări în curând o şcoală primară (care se adresează în special copiilor defavorizaţi), o şcoală de meserii, o clinică, o mică fermă, o sală multifuncţională şi o casă, unde vor locui voluntari români şi nu numai, care vor dori să predea la această şcoală.

Un campus şcolar modern va fi construit în Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

„Şcoala care se numeşte Popa Tatu (după numele uneia dintre bisericile pe care le păstorim), ne dorim să o construim până în vara anului 2023 şi va fi administrată în parteneriat cu biserica Iganga Central din Uganda. Imaginile pe care le puteţi vedea sunt rodul muncii unei echipe minunate de arhitecţi. Campusul şcolar va fi unul modern, dotat cu toate echipamentele necesare unui proces de educaţie complet, iar 300 de copii săraci vor beneficia de condiţii foarte bune de învăţare.

Ştefan Mandachi, în mijlocul copiilor din Africa, într-o vizită în luna ianurie 2021 FOTO Facebook/Mihaela şi MIhai Braşov

Vreau să mulţumesc şi prietenului meu, Ştefan Mandachi pentru susţinere şi motivare, iar lui Dan K Muzoora, mâna mea dreaptă în Uganda, pentru coordonarea activităţilor pe plan local. Sunt multe persoane cărora trebuie să le mulţumesc, începând cu echipa de arhitecţi de la Quadratum din Bucureşti care s-a implicat fără niciun cost în realizarea proiectului şi până la persoanele care văd valoarea acestui proiect şi ne motivează. Oricine doreşte se poate alătura eforturilor noastre, printr-o donaţie, cu specificarea clară a destinaţiei - Şcoala Popa Tatu din Uganda - într-unul din următoarele conturi:

Conferinţa Muntenia

Cont in lei: RO98RNCB0074029236240001

Cont in Euro: RO44RNCB0074029236240003

Cont in USD: RO71RNCB0074029236240002

Cod SWIFT: RNCBROBU; Cod BIC: RNCB

sau

Fundaţia Jeni Mandachi

Cont în lei: RO52BTRLRONCRT0496865701

Cont în Euro: RO02BTRLEURCRT0496865701

Cod SWIFT: BTRLRO22

Mihai Braşov, alături de un colaborator, în Uganda FOTO Facebook/Mihaela şi Mihai Braşov

"În curând ne vom bucura pentru sutele de copii care vor avea o şansă la educaţie, la viaţă, la speranţă. Cred că este cea mai mare satisfacţie pe care o putem avea, mai ales că vorbim despre copii sărăci. Uganda este ţara din lume cu cei mai mulţi orfani”, spune Mihai Braşov.

Copiii din Africa au nevoie de şansă la educaţie FOTO Facebook/Mihaela şi MIhai Braşov

