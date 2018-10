Renovarea palatului Prefecturii, bijuterie unică în Bărăgan, lăsată în ruină, la mâna Ministerului Culturii

Palatul Prefecturii are nevoie de reabilitare

Sursa de finanţare a fost identificată de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi print- un proiect în cadrul Programului PA 14 „Anteprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural”, gestionat de Unitatea de Management a Proiectului din Cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. La sfârşitul lunii septembrie, consilierii judeţeni au aprobat proiectul de apartamentare a imobilului, necesar pentru accesarea finanţării.

„Încă de la preluarea în administrarea temporară a imobilului de către Consiliul Judeţean Călăraşi, pe perioada executării lucrărilor de consolidare, prin Hotărârea Guvernului nr. 2376/2004, acesta a prioritizat ideea de a reabilita acest imobil, prin însufleţire şi revitalizare.

Astfel au fost identificate Granturile SEE care permit reabilitarea monumentelor istorice cu importanţă naţională, Palatul Administrativ fiind clasat în categoria A a monumentelor istorice. Fascinant prin nobleţea descoperită de îndată ce îi treci poarta, Palatul Administrativ îşi revendică gloria de altădată prin crearea cadrului perfect pentru experienţe inovative adaptate mediului social-contemporan. O bijuterie de patrimoniu unică în peisajul Bărăganului se va redeschide publicului larg, devenind astfel primul monument istoric clasa A de importanţă naţională, parţial restaurat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 2376/2004, se arată în proiectul de hotărâre.

Imobilul este apartamentat în trei corpuri (vestic, central şi estic). Necesitatea apartamentării imobilului „Palatul Administrativ” (Prefectura Călăraşi) este imperios necesară pentru implementarea unui proiect ce are ca principal obiectiv lucrări de reabilitare a Palatului Administrativ (Prefectura Călăraşi) a Judeţului Călăraşi în cadrul Programului PA 14 „Anteprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural”, program gestionat de Unitatea de Management a Proiectului din Cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale”, se arată în expunerea de motive a executivului instituţiei.

Martie 2019, termen pentru începerea lucrărilor

De câţiva ani, autorităţile locale caută soluţii pentru a salva de la pierzanie una dintre bijuteriile Bărăganului. Eduard Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul CJ Călăraşi, a declarat că lucrările de reabilitare vor fi demarate în luna martie a anului viitor. „Palatul se află în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi din anul 2004 în baza unei Hotărâri de Guvern. În respectivul document, avea prevăzută menţiunea ‘Lucrări de consolidare’. Astfel, pentru a putea face investiţii, am solicitat MAI modificarea Hotărârii de Guvern în care am solicitat trecerea expresă reabilitare, restaurare, consolidare, modernizare din fonduri guvernamentale şi fonduri proprii. Acest lucru s-a finalizat la sfârşitul anului 2017, iar în anul 2018 am decis realizarea unui proiect, prin care clădirea monumentului – simbol al judeţului nostru să fie restaurată. Astfel, lucrările de restaurare a Palatului Administrativ Călăraşi vor începe în primăvara anului 2019 şi sperăm că vom reuşi să-i redăm frumuseţea şi strălucirea pe care o avea înainte simbolul nostru”, a precizat Eduard Grama, pentru Observator de Călăraşi.

S-a finalizat intabularea

Consiliul Judeţean a finalizat în anul 2017 procedura de intabulare pentru clădirea Palatului Administrativ şi pentru terenul aferent acesteia. “ Am avut o nouă rundă de discuţii pe această temă cu specialiştii din Consiliul Judeţean şi îmi doresc să înceapă cât mai repede lucrările de reabilitare a acestei clădiri emblemă a judeţului Călăraşi. Stadiul în care se află corpul nefuncţional al clădirii Prefecturii este la ora actuală în stare avansată de degradare”, a precizat Vasile Iliuţă, preşedintele CJ Călăraşi.

4 milioane de la Banca mondială pentru consolidate în 2008

Clădirea de patrimoniu, construită în 1895, riscă să se deterioreze pentru că nu sunt bani pentru întreţinerea reparaţiilor făcute deja, iar aripa de nord se află într-o stare avansată de degradare. Aripa de sud, în care funcţionează Prefectura, a fost reabilitată în 2008 cu bani de la Banca Mondială.

Până acum au fost cheltuiţi banii de la Banca Mondială, 4.033.700 de lei, cu aceştia fiind efectuate lucrările de consolidare ale clădirii. În momentul realizării proiectului s-a estimat că 13.101.174 de lei este suma necesară pentru realizarea reabilitării Palatului Prefecturii.

Se degradează pe zi ce trece

Ultima solicitare pentru alocarea de fonduri a fost făcută în luna septembrie 2012. În documentul semnat de Consiliul Judeţean şi de Prefectură era menţionat faptul că mai sunt necesari 12,6 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucţie. Autorităţile călărăşene au solicitat, la acea vreme, alocarea sumei de 6,3 milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului, pentru finalizarea modernizării şi consolidării clădirii, pentru a nu fi periclitate lucrări executate până la acel moment.

De atunci şi până în prezent, Guvernul nu a dat niciun ban şi lucrările, deja executate, se degradează pe zi ce trece. Clădirea a fost construită de arhitectul italian G. D. Ciconi în anul 1895. Proiectul construcţiei a fost întocmit de inginerul Socolescu, iar lucrarea în care intră şi locuinţa prefectului, astăzi sediul Institutului FORDOC, a costat 488.825 de lei. Suprafaţa construită a clădirii este de 2.517,63 metri pătraţi şi avea la data recepţiei, 21 ianuarie 1989, 58 de camere.