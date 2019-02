Recensământul Internaţional al Păsărilor de Apă. Ce specii sunt cel mai des întâlnite în România

Vremea rece din perioada premergătoare a evenimentului a făcut ca o mare parte din bazinele acvatice să fie îngheţate parţial sau complet, în majoritatea regiunilor. Astfel că speciile acvatice s-au refugiat în special pe lacurile de acumulare sau râurile mari.

La eveniment au participat în total 108 observatori, specialişti ornitologi şi voluntari, care au acoperit la nivel naţional 238 de locaţii din 33 de judeţe ale ţării. În total au fost numărate 397.955 de păsări, dintre care 357.108 de exemplare (89,7 % din total) aparţin speciilor acvatice, care sunt ţinta acestui recensământ anual.

Au fost identificate 147 de specii, dintre care 60 de specii (40,8 %) sunt specii acvatice, dependente de zonele umede.

Dintre speciile acvatice, cele mai numeroase efective au aparţinut următoarelor specii:

1. raţă mare (Anas platyrhynchos) – 12.1851

2. lişiţă (Fulica atra) – 8.3771

3. raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) – 20.306

4. pescăruş râzător (Chroicocephalus ridibundus) – 18.185

5. gârliţă mare (Anser albifrons) – 12.053

6. raţă moţată (Aythya fuligula) – 11.548

7. lebădă de vară (Cygnus olor) – 9.789

8. gâscă de vară (Anser anser) – 974

9. pescăruş pontic (Larus cachinnans) – 9.727

10. cormoran mare (Phalacrocorax carbo) – 9.042

Dintre speciile ne-acvatice, cele mai numeroase efective au aparţinut următoarelor specii:

1. cioară de semănătură (Corvus frugilegus) – 12.233

2. stăncuţă (Corvus monedula) – 5.846

3. porumbel domestic (Columba livia f. domestica) – 3.582

4. vrabie de câmp (Passer montanus) – 1.853

5. porumbel gulerat (Columba palumbus) – 1.631

În cadrul recensământului au fost observate şi câteva specii cu apariţie sporadică la noi sau altele, care pot fi considerate interesante pentru această perioadă: lebăda mică (Cygnus columbianus - 114 ex.), gâsca de semănătură (Anser fabalis - 2 ex.), raţa catifelată (Melanitta fusca - 14 ex.), pesăruşul argintiu (Larus argentatus - 1 ex.), pescăruşul asiatic (Larus ichthyaetus - 6 ex.), pescăruşul de gheţuri (Larus hyperboreus - 1 ex.), păscăruşul negru (Larus marinus - 1 ex.), fluierarul de munte (Actitis hypoleucos - 1 ex.), inăriţa (Acanthis flammea - 4 ex.), pitulicea mică (Phylloscopus collybita - 4 ex.) şi cănăraşul (Serinus serinus - 1 ex.).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: