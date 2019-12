Razie în trafic. 805 şoferi, prinşi băuţi la volan în ultima săptămână

În perioada 9 – 15 decembrie, poliţiştii rutieri au acţionat, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru reducerea victimizării din accidente rutiere, prin combaterea evenimentelor rutiere, produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.

Acţiunea, desfăşurată simultan pe teritoriul tuturor celor 31 de state membre ale Uniunii Europene, a făcut parte din calendarul de activităţi al poliţiilor rutiere europene T.I.S.P.O.L., pentru anul 2019. Astfel, în perioada menţionată, în cadrul acţiunii, poliţiştii români verificat conducătorii de autovehicule şi au constatat 723 de abateri privind conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive (alte 27.854 de sancţiuni contravenţionale au fost date pentru alte nereguli la regimul rutier).

Totodată, au fost reţinute 805 permise pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului (2.029 pentru nerespectarea altor norme rutiere). Au fost întocmite dosare penale pentru 307 conducători auto care conduceau sub influenţa alcoolului şi pe numele a 14 şoferi sub influenţa substanţelor psihoactive (alte 366 de infracţiuni au vizat alte încălcări la regimul rutier).