Ravagiile pestei porcine: carnea, puţină şi scumpă. Românii vor pune pe masa de Crăciun porc din import

Pesta porcină a scumpit carnea FOTO I.S.

Dezastrul din ferme făcut de pesta porcină a crescut preţul cu 25% faţă de toamna anului trecut. În preajma sărbătorilor de iarnă, producătorii anunţă noi scumpiri, după ce pesta porcină a provocat pagube de o jumătate de miliard de euro.

Scump şi fără prea multe excese. Astfel riscă să se transforme Crăciunul de anul acesta. Şi asta pentru că, în ultimele două săptămâni, carnea de porc s-a scumpit cu 25%. Pesta porcină care a dus la sacrificarea a peste o jumătate de milion de animale a afectat dramatic inclusiv preţul produselor finite. Din cauza pestei porcine africane, efectivele de animale s-au diminuat dramatic, iar preţurile s-au umflat.

„Dacă chinezii, cei mai mari consumatori din lume, vor continuă să ceară carne de porc, preţul va creşte. Criza de carne de porc din China a scumpit preţul pe piaţa mondială, care a ajuns la 3 euro/kg în viu. Dacă îl calculăm la carcasă mai adăugăm 20%. Cererea mare de carne din China şi Vietnam, unde pesta porcină a făcut ravagii, a influenţat preţul. Nu doar ceea ce se întâmplă pe plan naţional duce la creşteri de preţ, ci evoluţia pestei pe plan global. Cu siguranţă vom avea carne de porc pe masa de Crăciun, însă nu ştim în ce proporţii va fi românească. Foarte probabil vor fi scumpiri, însă nu putem să facem o estimare”, a explicat Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

Ce găsim în galantare

La Călăraşi, în centrul vechi al oraşului, cea mai ieftină carne se vinde cu 17,5 lei kilogramul, coasta şi fleica de porc, în timp ce pentru muşchiuleţ, consumatorii trebuie să scoată din buzunar 22 de lei pentru un kilogram. Nici carnea tocată nu e ieftină, 15 lei kilogramul, iar ceafa de porc cu os se vinde cu 19,5 lei kilogramul.

” Marfa este proaspătă, distribuitorii noştri sunt ferme din judeţul Călăraşi, iar preţurile nu le-am mai modificat de un an, chiar dacă costurile au crescut. Puterea de cumpărare nu este atât de mare, având în vedere că zona centrului vechi este locuită în majoritate de pensionari, dar, chiar şi aşa, nu ducem lipsă de vânzări. Din experienţa anilor trecuţi ştiu că în prejma sărbătorilor, oamenii încep aprovizionarea, iar atunci cresc şi vânzările. În linii mari, chiar dacă se majorează preţurile, omul tot cumpără”, spune unul dintre comercianţi.

China, cel mai mare consumator din lume

China a crescut cu 45% importurile de carne de porc din ţările membre ale Uniunii Europene, în primele şapte luni din acest an, conform Comisiei Europene. Din Uniunea Europeană au fost livrate pe piaţa chineză, în această perioadă, 1,14 milioane tone de carne de porc în carcasă, reprezentând 44% din totalul vânzărilor UE pe pieţele extracomunitare.

Crescătorii de porci vând carnea cu aproape 25% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut. Şi vor creşte din nou preţurile pentru că au pagube uriaşe provocate de pesta porcină africană. Boala a redus efectivele de animale din ferme cu aproape 500.000 de capete. “Niciodată, producţia autohtonă nu a fost suficientă pentru aprovizionarea pieţei de consum din România. În cei mai buni ani ai noştri se asigura un procent de 60% din necesar. Deci, eram nevoiţi să importăm 40%. Ca să vă faceţi o idee despre cum stau lucrurile, acum procentele s-au inversat: asigurăm 40% pentru consum şi importăm 60%. Principalele ţări din care facem aprovizionarea sunt Spania şi Germania”, a spus Ladoşi.

Au crescut importurile

Ultimul raport al Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare arată că virusul pestei porcine s-a răspândit în peste jumătate din teritoriul României. Sunt afectate 26 de judeţe faţă de 19 câte erau la începutul anului, iar numărul focarelor ajunsese la 792 în data de 18 noiembrie.

„Importurile de carne de porc au crescut în România de la 260.000 tone în 2017, la 320.000 tone în 2018. Exporturile de carne de porc sunt zero, după ce, în urmă cu doi ani, ajunseseră la o cifră rezonabilă, de 30.000 de tone anual”, a spus Ladoşi. Efectivele de animale existente în România la 1 mai 2019 au scăzut, faţă de aceeaşi dată a anului 2018, cu 9,8% pe total şi cu 10,4% la efectivul matcă, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Numărul sacrificărilor de porci, în primul semestru din acest an, este cu aproximativ 10% mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Eurostat. Două vârfuri au fost consemnate pe parcursul acestui an, în lunile aprilie şi iulie, când au fost sacrificate 365.000 de capete, respectiv, 335.000 de capete.

„Este o tendinţă europeană de creştere în această perioadă, datorată comportamentului populaţiei. În România şi în alte state europene, începând cu luna mai şi până în septembrie, cresc sacrificările, pentru că lumea începe să iasă la grătar”, explică preşedintele APCPR.

Boala, o provocare extrem de complexă

Aproape un sfert din porcii de pe planetă vor muri din cauza epidemiei de febră porcină, conform celor mai recente date ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Animalelor (OIE), informează The Guardian. Extinderea acestei epidemii în China, ţară care deţine jumătate din întreaga populaţie de suine din lume, este una din principalele cauze, declară dr. Mark Schipp, vicepreşedinte al OIE.

În China, 100 de milioane de porci au murit de gripă porcină, în ultimul an, fapt ce a dus la creşterea cererii pe această piaţă şi, implicit, la creşterea preţurilor, pe plan global, la carnea de porc.

În prezent, medicii veterinari din întreaga lume încearcă să descopere un vaccin pentru această boală, o „provocare extrem de complexă”, ţinând cont de natura virusului gripal de origine porcină. Chiar dacă boala nu se transmite la oameni, ea este 100% fatală în cazul populaţiei de suine. Se estimează că în acest an China va pierde, din cauza pestei porcine, între 20% şi 70% din întreaga populaţie de suine, adică aproximativ 350 de milioane de porci, aproximativ un sfert din totalul mondial. Până în prezent, virusul pestei porcine a fost identificat în 50 de state, din Belgia (cea mai „vestică” ţară care se confruntă cu epidemia), până în Filipine.