Provocările pe care le-a adus pandemia pentru psihicul nostru. Ce ne învaţă un psihoterapeut

Pandemia şi starea de izolare pe care a generat-o au însemnat o schimbare radicală, bruscă şi neprevăzută a vieţii tuturor oamenilor. Totuşi, ca orice alt context similar, această perioadă a adus şi plusuri, şi minusuri. În plan profund, această situaţie ne-a provocat, şi la propriu, şi la figurat, abilităţile de supravieţuire, fie că vorbim de supravieţuire fizică, socială, financiară, de învăţare sau de orice alte forme. Psihologul Laura Maria Cojocaru, preşedintă şi fondatoare a Institutului de Neuro-Programare Lingvistică

Somato-Integrativă (INLPSI), spune că cine a primit această perioadă cu o minte limpede, cu braţele deschise, fără să se opună, a înţeles importanţa legăturii cu natura şi cu alte fiinţe, a socializării, însemnătatea redefinirii constante a valorilor şi priorităţilor în viaţă, a creşterii capacităţilor de adaptare şi a creşterii flexibilităţii în decizii, acţiuni şi strategii.

„Persoanele, care au fost deschise la schimbare în această perioadă de grea încercare pentru întreaga omenire, au putut beneficia în continuare de relaxare, socializare, acces la informaţie, creştere personală, profesională şi financiară, chiar dacă le-au accesat într-o formă diferită“, precizează psihologul.

„La polul opus, persoanele care au refuzat să se adapteze, care au refuzat să facă lucruri noi, diferite de tiparele cu care erau obişnuite, care au aşteptat «să treacă totul» ca să redevină lumea şi lucrurile aşa cum au fost înainte, au ales să creadă într-o iluzie, să se mintă, să se autopăcălească, considerând că viaţa şi cei din jur au datoria să funcţioneze după bunul lor plac“, continuă Cojocaru.

Viaţa ca o luptă pentru supravieţuire

Psihoterapeutul arată că în contextul actual, oamenii au descoperit atitudini care poate că nu le erau neapărat familiare, precum nerăbdarea, iritabilitatea, furia, dezamăgirea, revolta, indisciplina, lenea, perfecţionismul sau conservatorismul, lipsa de respect faţă de cei care reuşesc să îndure această pandemie mai bine – faţă de munca lor, faţă de strategiile, adaptabilitatea, creativitatea şi flexibilitatea lor –, pretenţiile şi aşteptările nejustificate.

Totodată, specialista afirmă că atât abilităţile manifestate natural, cât şi cele pe care ne-am permis să le căpătăm sau să le dezvoltăm în această perioadă ne arată cine are şanse să „rămână în picioare“ şi cine nu,într-un context mai simplu de viaţă sau într-unul mai grav.

„Făcând o paralelă, dacă am fi puşi într-o situaţie extremă, de luptă reală pentru supravieţuire, unii ar supravieţui, alţii – nu. Şi acest lucru s-ar întâmpla doar pentru că unii ar face tot ce ţine de ei pentru asta, alţii ar aştepta probabil să fie serviţi. Dacă pentru unele persoane acest virus a fost şi este în continuare prilej de reinventare, alţii au fost surprinşi să constate că viaţa a trecut pe lângă ei, iar ceea ce aşteptau să se întâmple deja s-a întâmplat fără ei. Dar încă mai este timp pentru toţi să aleagă să trăiască în prezent!“, spune psihologul Laura-Maria Cojocaru.

Nevoia de a restabili priorităţile

Specialista atrage atenţia la câteva aspecte pe care ar trebui să le învăţăm sau asupra cărora ar fi bine să stăruim o vreme. Sunt lucruri ce pot ţine de fiecare, până la urmă, dar au ecou la nivel global. „Ca aspecte de învăţat, cred că este vorba de mai mult respect faţă de starea de sănătate a planetei, a ecosistemului, a altor fiinţe şi, nu în ultimul rând, respect faţă de sănătatea celui de lângă noi, dar şi recunoştinţa faţă de ce avem, înţelegând că toate lucrurile faţă de care suntem mofturoşi ne pot fi luate într-o clipă. Desigur, pandemia este o ocazie pentru restabilirea priorităţilor, a valorilor şi convingerilor de viaţă şi accesarea unor noi abilităţi de adaptare.“

Perioada grea pe care o traversăm cu toţii este, în opinia specialistului, în primul rând despre acceptarea mentală şi emoţională a necesităţii de schimbare, mai precis a adaptării la nou. Pentru că aceasta este o bună ocazie de a deveni mai conştienţi, mai atenţi la ce este în jurul nostru, mai recunoscători şi mai buni.

Descoperirea valorilor personale

„Cred că fiecare dintre noi putem admite că acesta este momentul în care lumea stă în loc şi parcă timpul se opreşte puţin pentru a te ajuta să te redescoperi, să-i vezi mai bine pe ceilalţi şi, cel mai important, să conştientizezi la un nivel mai profund valorile.“

Psihoterapeutul dă şi câteva indicaţii care pot fi privite ca un ghid pentru descoperirea acelor calităţi care ne ajută să trecem mai uşor peste perioadele dificile. „Valorile ne pot motiva comportamentele chiar şi în cele mai cutremurătoare perioade din viaţa noastră.

Odată conştientizate, valorile personale vor deveni o parte extrem de puternică şi semnificativă a acţiunilor noastre. Pentru a avea o idee de unde să începeţi cu descoperirea propriilor valori, gândiţi-vă la domeniile semnificative ale vieţii şi notaţi-vă apoi cum v-ar plăcea să fiţi în fiecare dintre aceste domenii: cuplu sau relaţii intime, relaţiile de familie, relaţiile sociale, carieră, educaţie şi dezvoltare, petrecerea timpului liber, spiritualitate, responsabilitate socială, sănătate fizică şi emoţională. Nu este necesar să găsiţi valori în fiecare dintre aceste domenii.

Poate în unele domenii veţi găsi valori mai multe, iar în altele – mai puţine sau deloc. Este normal. Dar este important să manifestăm aceste valori, iar asta se poate întâmpla doar dacă alegem să le trăim în fiecare clipă pentru că ele sunt busola care ne ghidează atunci când credem că ne-am pierdut, valorile sunt cele care ne salvează de ceea ce contează prea puţin. Trăirea valorilor înseamnă să alegem să ne trăim prezentul, să ne trăim propria viaţă, în stilul pe care-l dorim, înseamnă acceptarea noastră aşa cum suntem, înseamnă acceptarea celorlalţi, a vremurilor, a incertitudinilor, a viitorului aşa cum vine el – de multe ori imprevizibil.“

Să aibă grijă şi cei care nu cred

Pentru cei care nu cred că există coronavirusul, psihologul are un mesaj clar: „Realitatea este că oamenii mor oricum, cândva, dintr-o oarecare cauză. Dacă motivul este COVID-19 sau nu este, până la urmă, irelevant. Ceea ce este cu adevărat relevant este că e bine să acordăm o şansă vieţii şi sănătăţii. Şi în definitiv, dacă nu există COVID-19 şi ne protejăm, nu am pierdut mare lucru spălându-ne mai des pe mâini şi purtând o mască, dar dacă există, totuşi, COVID-19 şi nu ne-am protejat, atunci avem cu siguranţă ceva important de pierdut. E clar că lumea nu va mai fi ca înainte, deoarece orice schimbare în viaţa noastră rămâne, n-o putem şterge şi nu putem să ne prefacem că n-a fost. Resursele sunt deja în noi, doar să vrem să le utilizăm“. 9 sfaturi pentru a depăşi mai uşor criza coronavirusului

Psihoterapeutul Laura-Maria Cojocaru dă câteva sfaturi pentru a trece mai uşor peste perioadele de nelinişte provocate de pandemie:

1. Renunţă la îngrijorări imaginare, pentru că ţin de un viitor pe care nu-l cunoşti. 2. Renunţă la nemulţumiri mărunte şi creşte-ţi recunoştinţa pentru ceea ce ai, ceea ce ştii sau pentru ceea ce poţi căuta, întreba şi învăţa. 3. Rămâi cu atenţia pe ce este cu adevărat important: sănătatea, relaxarea, recunoştinţa, familia şi iubirea. 4. Menţine constant un stil de viaţă sănătos pentru a-ţi susţine sistemul imunitar – un mod de gândire util şi bazat pe prezent, pe o realitate palpabilă, pe mişcare fizică şi alimentaţie echilibrată, socializare de calitate, hobby-uri. 5. Redu consumul de carne – procesarea ei consumă mai mult din energia organismului decât procesarea vegetalelor, hormonii de stres eliminaţi de animal trec în corpul nostru, având ca rezultat creşterea necontrolată a stării de panică. 6. Respectă viaţa altor fiinţe, respectă curăţenia, mediul înconjurător şi echilibrul natural. 7. Petrece mai mult timp cu familia, cu prietenii şi cu tine însuţi. 8. Citeşte cât poţi de mult! 9. Abordează constant orice metodă de relaxare ţi se potriveşte: mişcare fizică, un film bun, un hobby, meditaţie, exerciţii de respiraţie, mindfulness, psihoterapie, yoga, timp de calitate cu persoane de la care ai ceva de învăţat. Vă mai recomandăm şi: Cum fac faţă adolescenţii provocărilor vârstei. Psiholog: „Copilul e manifestarea cea mai autentică şi vizibilă a dezechilibrelor la care este expus“

Cât de periculoasă este depresia la copii. Psiholog: „Fără schimbări din partea părinţilor, specialistul este legat la mâini“