Prognoza meteo: Vremea se schimbă radical. Cât de cald se face, când lovesc ninsorile

Joi, 21 ianuarie, vremea va continua să se încălzească, devenind frunoasă pentru această dată, în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii pentru precipitaţii slabe predominant sub formă de ploaie, la începutul intervalului înnord-vest, iar în cursul nopţii, posibil, şi în extremitatea de sud-vest. În zona montană înaltă, trecător, se vor semnala precipitaţii mixte. Izolat vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte şi, local şi temporar, în vest. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 2 şi 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -10…-8 grade în estul Transilvaniei şi 4….6 grade în regiunile vestice. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, se va semnala ceaţă.

În Bucureşti, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 8…9 grade, iar cea minimă de -3…0 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Vineri, conform ANM, vremea va fi caldă pentru ultima decadă a lunii ianuarie. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 4 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5…-3 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 7….8 grade în sudul Banatului. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, sud-vestul, nordul şi parţial centrul ţării, unde mai ales spre seară şi noaptea, temporar va ploua. În zona montană înaltă, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte şi, local şi temporar, în vest. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, îndeosebi în est, sud-est şi centru, se va semnala ceaţă.

În Bucureşti, vremea va fi caldă pentru ultima decadă a lunii ianuarie. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 2…3 grade, mai scăzută în zona preorăşenească spre 0 grade.

Şi în weekend vom avea parte tot de temperaturi de primăvară însă, probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată în cea mai mare parte a intervalului. Meteorologii anunţă maxime de 14 grade în sud-estul ţării.

Prognoza meteo lunară

Săptămâna 18.01.2021 – 25.01.2021

Valorile termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade, în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice, anunţă ANM.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar în regiunile extracarpatice, dar şi local excedentar în extremitatea de nord-vest, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 25.01.2021 – 01.02.2021

Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, dar mai ales în zonele montane aferente, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 01.02.2021 – 08.02.2021

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în extremitatea de sud a ţării.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general excedentar în jumătatea vestică a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 08.02.2021 – 15.02.2021

Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil uşor excedentare, local.

„Deceniul actual 2011 – 2020 este cel mai călduros deceniu, şapte ani din acest deceniu sunt în top 10 cei mai calzi ani. Practic, din 2015 şi până în prezent, fiecare an a doborât recorduri înregistrate anul anterior, tendinţa pare să fie în continuare aceeaşi. Luăm în considerare şi estimările centrului britanic de meteorologie care în fiecare an face o estimare pentru anul următor şi care la finalul lui 2019 a estimat că 2020 va fi cel mai călduros an, ceea ce se confirmă şi la nivel mondial.

Acest centru britanic estimează şi pentru 2021 posibilitatea ca şi acest an să se alăture la anii cei mai călduroşi din istorie, cu o abatere termică pozitivă de 1,03 grade Celsius faţă de perioada preindustrială. Aşadar tendinţa e evidentă, creşterea de temperatură e semnificativă şi nu numai vara”, a explicat şefa ANM, Elena Mateescu, într-o intervenţie la RTV.

