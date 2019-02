Prognoza meteo: Când se întoarce iarna. Unde lovesc ploile şi lapoviţa şi cât de frig se anunţă

În Maramureş şi în nordul Transilvaniei, sunt posibile precipitaţii sub formă de lapoviţă. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 4 şi 10 grade. Dimineaţa şi noaptea, local va fi ceaţă.

De luni începe să se răcească uşor. Valorile termice vor fi mai scăzute decât în ziua precedentă, dar în cea mai mare parte a ţării vremea se va menţine caldă pentru începutul lunii februarie. Nebulozitatea joasă de tip stratiform va persista în Moldova şi local în Muntenia, unde pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau burniţă. În celelalte regiuni înnorările vor fi temporare, iar ploi slabe se vor semnala îndeosebi în vest şi sud-vest. În zonele joase, mai ales la începutul zilei, local va fi ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, trecător cu unele intensificãri în zona montană înaltă.Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 3 şi 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 7 grade.

De marţi, vremea va intra într-un proces de răcire, iar probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în jumătatea de sud a teritoriului. Valorile termice vor continua să scadă uşor, însă se vor menţine mai ridicate decât mediile multianuale, cu precădere în centrul şi sud-estul ţării. Cerul va fi mai mult noros în vestul, nord-vestul şi sud-vestul teritoriului, unde local va ploua slab, iar pe crestele montane vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În zonele joase de relief, mai ales dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţă şi trecător burniţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în cursul zilei la munte, în masivele sud-vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade in nordul Moldovei şi 12 grade in Transilvania, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -4 şi 4 grade. BUCUREŞTI Cerul va avea înnorări, iar mai ales dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă şi trecător de burniţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar minimă va fi de 1...3 grade.

Vremea va deveni în general închisă, miercuri, şi se vor semnala precipitaţii în sud şi sud-est şi pe arii mai restrânse în restul ţării. Acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie ziua şi mixte pe parcursul nopţii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în est şi în nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 3 grade.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: