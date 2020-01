Profesoara de caligrafie. „Scrisul frumos este cartea de vizită care vorbeşte despre respectul arătat celui căruia îi adresăm mesajul“

Carmen Nistor (46 de ani) studiază, practică şi predă caligrafia încă din 2010, susţinând de-a lungul acestor ani cursuri în Germania, Malta şi România. Absoventă a studiilor de Grafică ale Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, a început să studieze caligrafia după ce a câştigat o bursă Erasmus în designul comunicării, în Germania, la Hochschule der Bildenden Künste Saarbrücken.

Despre şcoala pe care a deschis-o în urmă cu un an în Bucureşti vorbeşte cu pasiune şi energie, calităţi pe care le transmite şi cursanţilor săi, care nu doar că descoperă arta scrisului frumos, ci şi pe cea a echilibrului interior. „Această şcoală vine ca o prelungire firească a activităţii mele începute pe alte meleaguri. Caligrafia o studiez şi o practic de aproape zece ani. Am început în Germania această aventură, la studiile Erasmus. Apoi, predatul caligrafiei se întâmplă de trei ani în mod constant, şi, la fel, am început în altă ţară, în Malta, acolo unde în acea perioadă, între 2016 şi 2017, am locuit şi lucrat.

După ce am revenit în ţară, mi-am propus să continui cursurile şi în România. Aşa că în vara lui 2018 am pornit primele moduluri de caligrafie organizate sub numele «Academia de Caligrafie». Scopul meu este să transmit în mod structurat şi documentat cunoştinţe despre caligrafie, care să ajute cursanţii să înţeleagă mai bine felul în care scriu, la ce le foloseşte, cum se pot dezvolta personal cu ajutorul scrierii“, povesteşte Carmen Nistor.

Peste 200 de cursanţi într-un an

Ideea a avut priză la public. De la înfiinţare şi până în prezent, peste 200 de persoane au trecut pragul Academiei de Caligrafie. Oamenii găsesc aici nu doar noţiuni şi tehnici de execuţie pentru un scris de mână cât mai îngrijit şi elaborat, ci şi o oază de linişte şi energie pozitivă.

În afara învăţării propriu-zise a anumitor tipuri de scriere, rezultat care este în sine satisfăcător, caligrafia deschide şi un sertar uitat de beneficii adiacente acţiunii în sine de a sta şi a scrie. Statul la masa de scris într-o formă atât de asumată, cu răbdare, cu ochi critic, precum şi controlul respiraţiei, al stărilor emoţionale inerente unui exerciţiu solicitant şi pe alocuri poate frustrant, planificarea riguroasă a unui proiect, analiza lui din perspectivă estetică, documentarea, stimularea creativităţii, rafinarea gestului şi a coordonării motrice – toate acestea şi multe altele vin ca o răsplată pentru cei care au ales să practice caligrafia, după cum explică graficianul.

Deşi mulţi dintre noi nu pun accent pe scrisul de mână, acesta este de fapt foarte important. Scrisul ne trădează stările, educaţia, şi, nu în ultimul rând, pregătirea. Un scris ordonat, citeţ şi îngrijit este plăcut oricărui ochi. Pentru toţi cei care doresc să pornească în această aventură, Carmen îi aşteaptă să vină cu inima deschisă către caligrafie. Toţi trebuie să fie conştienţi că nu este nici atât de greu pe cât pare, dar nici atât de facil pe cât ar crede unii. Este, de fapt, ca atunci când te hotârâşti să studiezi un instrument muzical: efortul susţinut este răsplătit chiar de muzica ascultată în timp ce exersezi, mai spune Carmen Nistor.

Ce se studiază la Academia de Caligrafie

Cursurile de la Academia de Caligrafie sunt de două feluri: cursuri de grup şi lecţii individuale. La cursurile de grup se abordează stilurile caligrafice istorice, cu un parcurs gândit fie pentru o succesiune de moduluri dedicate unor grupe de scrieri sau proiecte realizate cu aceste scrieri, fie sub forma unor workshop-uri intensive, pe durate mai scurte de timp. „La lecţiile individuale se personalizează structura, dar se regăsesc şi elemente comune de la cursurile de grup. Aşadar, şi costurile cursurilor sunt diverse, în conformitate cu durata, nivelul şi gradul de adaptare la fiecare caz în parte. Structura de bază a cursurilor de caligrafie este reprezentată de o alternanţă între partea teoretică şi cea practică.

Aceasta din urmă are o pondere ceva mai mare, dar toate exerciţiile practice sunt însoţite de noţiuni teoretice, de suport de curs, de recomandări de lectură sau materiale informative, de recomandări de instrumente şi materiale de lucru, de contextualizarea tipului de scris studiat. La cursuri mă asigur, prin interacţiune directă cu fiecare dintre participanţi, că noţiunile şi tehnicile de execuţie sunt înţelese şi că sunt însuşite în cea mai mare parte încă din acel moment, urmând ca apoi cursanţii, în limita timpului pe care îl au la dispoziţie, să practice acasă exerciţiile de la curs“, povesteşte fondatoarea academiei.

Adulţi în căutare de hobby-uri creative

Cursanţii sunt împărţiţi, în funcţie de scopul pentru care studiază. Pentru tipurile de scrieri istorice sunt fie elevi, fie adulţi în căutare de hobby-uri creative sau care doresc să materializeze într-o activitate lucrativă cunoştinţele caligrafice. Mai sunt şi cei care doresc să îşi îmbunătăţească scrisul curent sau cei care vor să îi poată aduce anumite modificări ori cizelări. Cei care doresc să se înscrie la cursurile ţinute de Nistor pot consulta pagina online www.academiadecaligrafie.eu care prezintă imagini cu ce se studiază la cursuri, exemple de lucrări, sau considerente teoretice. Prin intermediul acestei pagini au ajuns mulţi dintre cursanţi actuali să dea de Carmen Nistor, ori direct pe email şi telefon.

Cursurile de caligrafie sau de îmbunătăţire a scrisului cursiv se pot desfăşura acolo unde spaţiul permite lucrul corect la masa de scris, cu o lumină adecvată, şi loc suficient pentru materiale şi demonstraţii la tablă sau flipchart. Marea parte a cursurilor sunt găzduite prin amabilitatea Galeriei Make a Point din Şoseaua Morarilor, la sediul acestora de la Turnul cu Artă din Pantelimon. Alte cursuri au loc la sedii de companii care oferă aceste facilităţi angajaţilor lor. De asemenea, o serie de cursuri teoretice despre istoria caligrafiei au fost susţinute la Galeriile Artmark, în cadrul evenimentelor organizate de Institutul de Management al Artei. Însă Nistor are programate cursuri de caligrafie şi în afara ţării, mai precis în München, Germania, la MVHS - Münchner Volkshochschule GmbH.

Scrisul, una din cărţile noastre de vizită

Carmen Nistor se află într-un proces continuu de învăţare, completându-şi cunoştinţele cu studiul manualelor de specialitate sau al cărţilor de paleografie ale autorilor reprezentativi în domeniu. Participă adesea şi la cursuri online sau la workshop-uri internaţionale organizate de artişti şi pedagogi în caligrafie. De asemenea, are grijă ca şi cursanţii săi să aibă şansa de a fi învăţaţi şi de alţi profesionişti în domeniu care pot să ofere perspective personale asupra practicii caligrafiei. „Scrisul este una dintre cărţile noastre de vizită care vorbeşte despre respectul pe care îl acordăm celui căruia îi este destinat mesajul nostru. Voi apela la un citat pe care l-am descoperit de curând, aparţinând lui Mahatma Gandhi, care—deşi poate suna destul de dur - îmi pare că are un sâmbure de motivaţie ce merită luată în seamă, şi anume că «un scris de mână urât ar trebui privit ca un semn de educaţie imperfect㻓, explică graficianul.