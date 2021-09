Prof. Ştefan Bratosin, intelectual de elită, personalitatea lunii septembrie la muzeu

Absolovent al Seminarului Teologic din Bucureşti, Ştefan Bratosin este Doctor în Ştiinţele informării şi comunicării (SIC) al Universităţii Charles-de-Gaule Lille 3, doctor în Teologie al Universităţii Aix-en-Provence, conducător de doctorat în Ştiinţele informării şi comunicării, profesor universitar doctor Clasa 1 la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, profesor universitar la Universitatea Paul Sabatier din Toulouse şi beneficiar timp de cinci ani al premiului d’Excellence Scientifique (PES), conferit de către Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa, în semn de recunoaştere a excelenţei ştiinţifice în cercetare. De asemenea, este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara.

Ştefan Bratosin reuşeşte prin direcţiile sale de cercetare să-şi măresacă vizibilitatea naţională şi internaţionala, fapt ce i-au permis să-şi aducă contribuţia atât la nivel pedagogic cât şi la nivelul cercetării în dezvoltarea domeniului SIC. El este membru fondator a mai multor laboratoare (laboratorul de cercetare interdisciplinar CORHIS al Universităţii Paul Valéry (2013), reţelei IARSIC care reuneşte cercetători din 12 ţări, laboratorului d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS) şi laboratorului d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS EA 827) şi reviste ştiinţifice (Journal for Communication Studies a Universităţii Paul Valéry, revista electronică French Journal for Media Research).

De asemenea, acesta are calitatea de expert – evaluator naţional (Franţa), cu responsabilităţi care vizează evaluarea centrelor de cercetare şi a programelor de masterat în SIC şi internaţional al CNCSIS (România) în cadrul proiectelor FP7 ”Evaluarea calităţii în universităţi” şi multe altele.

Activitatea ştiinţifică este recunoscută prin faptul că este invitat să facă parte dintr-un număr însemnat de comitete ştiinţifice, comitetele de lectură şi editoriale ale unor reviste indexate în baze de date internaţionale (ISI Thomson, Scopus, Ebsco etc.) din Franţa, SUA, Brazilia, Canada, România şi în comitetele ştiinifice ale conferinţelor, congreselor internaţionale organizate în Franţa, Tunisia, Marea Britanie, Finlanda, Slovacia, Liban, România etc, iar cărţile sale se află pe rafturile unor biblioteci universitare renumite: Yale University, Harvard University, Library of Congress Washington DC, Princeton University, Boston College, Université Paris Sorbonne, Université de Montréal, Université Quebec, University of Amsterdam, Université de Lausanne etc

O contribuţie deosebită a lui Ştefan Bratosin în continuitatea tradiţiei de colaborare româno-franceză este implicarea în coordonarea unui lucrări fundamentale pentru cultura românească. Este vorba despre Psaltirea Renascentistă românească realizată la împlinirea a 450 ani de la cea franceză hughenotă. Pe lângă partea de muzică şi poezie, există şi o parte de analize ştiintifice la care au contribuit profesori şi cercetători români de la universităţi de prestigiu. Lucrarea este apărută la editura Academiei Române. Ştefan Bratosin s-a născut la Călăraşi pe 22 septembrie 1957.

