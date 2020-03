Primarul municipiului Călăraşi, izolat la domiciliu, negativ la testul cu COVID-19. Ce mesaj a transmis

Iată ce mesaj a postat pe pagina sa de socializare:

Am fost testat negativ privind infecţia cu Coronavirus, pentru că am participat la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL din 9 martie. Mă aflu, în acest moment, în izolare, dar în permanent contact zilele acestea cu colegii mei din Primăria Călăraşi, dar şi cu cei care coordonează activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Traversăm o perioadă pe care nimeni nu a anticipat-o, fiţi îngăduitori cu toţi cei care lucrează la foc continuu în aceste zile, pompieri, personal medical, forţe de ordine. Fac tot ce le stă în putinţă!

Sunt momente dificile prin care am trecut, întrucât în ultimele zile am luat contact cu foarte mulţi dintre dumneavoastră. Şi, de aceea, tot ce am trăit în ultimele 48 de ore, în aşteptarea rezultatului, mă determină să vă cer:

Dragii mei,

Evitaţi întâlnirile de grup, informaţi-vă din surse oficiale, evitaţi contactul cu alte persoane şi încercaţi să staţi cât mai mult în casă. Tehnologia ne ajută să rămânem în contact permanent şi sunt aici, pentru dumneavoastră, sau la telefon.

Nu intraţi în panică, fiţi conştienţi de riscuri, informaţi-vă doar din surse sigure, daţi dovadă de spirit civic, glumele le lăsăm pe altădată. Mulţumesc tuturor celor care în ultimele zile mi-au transmis gânduri bune, pentru că aţi înţeles situaţia şi aţi dat dovadă de empatie. Sunt cu gândul la voi, în aceeaşi măsură.

Fiţi tari şi rugaţi-vă la Dumnezeu! Vom trece cu toţii peste această perioadă deosebită.