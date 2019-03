Primăria continuă modernizare pieţelor. Trei proiecte, în etapa achiziţiei publice online a lucrărilor de execuţie

Este vorba despre Piaţa Centrală (09.04.2019 – data limită depunere oferte), Hala Big de legume şi fructe (în evaluare îndeplinire cerinţe de calificare şi selecţie ofertanţi) şi Bazarul Big (în evaluare propuneri tehnice)

"Serviciul Public Piete Oboare, administratorul tuturor pieţelor din oraş, reuşeşte, an de an, să sporească gradul de confort al producătorilor locali, comercianţilor şi cumpărătorilor. În această perioadă, cea mai mare Piaţa in aer liber, cea din zona Orizont, a fost reorganizată, realizându-se o nouă investiţie, prin montarea unor parasolare noi, se arata intr-o postare a Primariei Calarasi pe pagina sa de socializare", a anunţat Primăria pe pagina de socializare a instituţiei.

