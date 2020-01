Prevenirea infracţiunilor. Sute de mii de persoane, instruite de poliţişti în 2019

Pe parcursul anului trecut, au fost realizate cercetări cu un caracter aplicat, care au fost valorificate atât în plan decizional, cât şi în activitatea curentă. Activităţile de cercetare a fenomenelor infracţionale au vizat asigurarea de sprijin pentru unităţile de poliţie în formularea unor direcţii de acţiune pentru activităţile desfăşurate în scopul diminuării fenomenului infracţional şi sporirii gradului de siguranţă publică.

Astfel, au fost realizate mai multe studii şi cercetări în diverse domenii de activitate, cum ar fi: contrabanda cu ţigarete, consumul de “etnobotanice” în România şi implicaţiile acestuia asupra criminalităţii, siguranţa rutieră, autoritatea poliţistului.

În domeniul prevenirii, au fost abordate iniţiate şi implementate proiecte şi campanii în cadrul domeniilor prioritare - prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prevenirea violenţei domestice, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului. Pentru eficientizarea activităţilor preventive desfăşurate de poliţişti au fost dezvoltate parteneriate cu societatea civilă şi mediul public.

Acţiunile preventive au vizat, în principal, categoriile de persoane identificate ca fiind vulnerabile pe diferite segmente ale criminalităţii şi s-au înscris într-o paletă diversificată ca tipologie: sesiuni de informare, acţiuni în locuri publice, infopoint-uri, concursuri şi activităţi cultural-artistice tematice.

Ce teme au fost abordate

Temele abordate au vizat prevenirea violenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prevenirea violenţei domestice, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi drepturile omului şi minorităţile naţionale.

Astfel, în domeniul prevenirii victimizării copiilor, Proiectul ,,Şcoala Siguranţei Tedi” este implementat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Maspex România şi a urmărit creşterea gradului de siguranţă a copiilor, prin informarea acestora cu privire la potenţiale pericole şi, totodată, prin furnizarea de soluţii. Aproape 30.000 de elevi de clasa I au interacţionat cu poliţiştii, în cadrul sesiunilor de informare în care au fost folosite metode adecvate vârstei lor.

Proiectul ,,Alcoolul nu te face mare!” este în curs de derulare, în colaborare Asociaţia Berarii României, în perioada 2019-2021. În cadrul acestuia au fost realizate activităţi informativ-preventive împreună cu psihologi, sportivi, precum şi cursuri de robotică.

Proiectul „Vara pe uliţă” a avut drept scop creşterea gradului de informare a copiilor participanţi la tabăra de creaţie de la Muzeul Satului ,,Dimitrie Gusti” Bucureşti, prin derularea de activităţi interactive, discuţii şi jocuri pe problematica prevenirii victimizării minorilor în timpul vacanţei.

Evenimente importante destinate minorilor au fost Săptămâna Prevenirii Criminalităţii, Proiectul European Cyber Security Month (Luna Securităţii Cibernetice), implementat în parteneriat cu Microsoft şi CERT-RO, precum şi Campania de prevenire a actelor de hărţuire Stop Bullying, dedicată elevilor de gimnaziu, iniţiată în parteneriat cu Asociaţia Telefonul Copilului şi implementată cu sprijinul Cartoon Network şi al gimnastei Cătălina Ponor.

Acestea sunt completate de campania naţională de prevenire a victimizării elevilor ,,10 pentru siguranţă”, proiectul pilot pentru formarea unor atitudini şi comportamente antidelictuale şi antivictimale în rândul minorilor ,,Educaţie pentru siguranţa personală” şi Forumul Naţional Antibullying.

Pentru prevenirea violenţei domestice este derulat proiectul „Effective Criminal Justice Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe”, implementat sub egida OSCE - Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, în parteneriat cu Institute of Police Education at Linneaeus University, în trei state: Ungaria, Bulgaria şi România.

Hoţii îţi invadează intimitatea

În domeniul prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului a fost derulată campania de prevenire a criminalităţii în mediul rural „Împreună pentru o Comunitate mai Sigură!”, care s-a concentrat pe grupurile vulnerabile cărora le-au fost prezentate modalităţi de autoprotecţie.

Campania de prevenire a furturilor din locuinţă ,,Hoţii îţi Invadează Intimitatea”, este în curs de implementare, iar în cadrul acesteia sunt folosiţi ochelari 3D pentru transmiterea mesajului către publicul ţintă.

În domeniul drepturilor omului şi al miorităţilor naţionale a fost derulat proiectul „Fără Discriminare!” care a avut drept scop creşterea gradului de informare a mai multor categorii sociale în domeniile antidiscriminare şi prevenirea infracţiunilor motivate de ură.

În colaborare cu Asociaţia OvidiuRo, în perioada estivală 2019, au fost desfăşurate activităţi pentru copiii din atelierele de vară organizate de asociaţie.

Au fost extinse la nivel naţional proiectele „La cafea cu un poliţist”, „Olimpiada siguranţei”, ce îşi propune dezvoltarea abilităţilor copiilor în sensul cunoaşterii şi aplicării soluţiilor de siguranţă pentru diverse situaţii de risc şi proiectul „Deschide-ţi mintea, nu fi închis!” care vizează organizarea de întâlniri între elevi de liceu şi tineri aflaţi în stare privativă de libertate.