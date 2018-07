Povestea nevăzătorului umilit de Fisc pentru o datorie inexistentă. Cum i s-au pretins bani, deşi legea îl scuteşte de la plata impozitului pe apartament

De aproape 2 ani, Nelu Mocanu, în vârstă de 39 de ani, luptă cu Fiscul, încercând să-i convingă pe funcţionarii de la ghişeu să pună în aplicare o prevedere a legii. A bătut la toate uşile autorităţilor pentru a-şi face dreptate. A consumat şi bani, dar şi energie pentru a explica un lucru evident. Sătul de audienţe, memorii şi drumuri la instanţă, Nelu Mocanu se întreabă ce se întâmplă cu cei care nu au privilegii fiscale ca şi el. Se gândeşte să intenteze un nou proces prin care să ceară daune pentru timpul pierdut, dar şi pentru bătaia de joc la care a fost supus. I s-a calculat impozit pentru locuinţa proprietate personală, în condiţiile în care o perspană cu handicap este scutită de aceste dări.

I s-a refuzat certificatul de handicap

Povestea a început în anul 2010 când Nelu Mocanu şi-a cumpărat o locuinţă în sectorul 2 al Capitalei. A mers atunci la Direcţia Venit Buget Local sector 2 să deschidă rolul fiscal pentru a fi luat în evidenţă şi să declare şi certificatul de handicap în vederea scutirii de impozit, aşa cum are dreptul legal.

“Functionara de la ghişeu mi-a refuzat certificatul de handicap şi, respectiv, scutirea de impozit până când îmi actualizez adresa şi în cartea de identitate, urmând să plătesc impozit pentru acele câteva zile cât durează procedural schimbarea buletinului. Am refuzat să mai actualizez dosarul cu noul buletin pe motiv ca în viziunea mea, scutirea de impozit e pentru handicap, nu pentru adresă. În 2016 am primit un titlu executoriu pentru această cauza. Am mers în instanţă şi l-am contestat, de fapt am contestat existenţa şi întinderea creanţelor, şi am cerut desfiinţarea titlului executoriu. M-am prezentat fără avocat şi am câştigat procesul în vara anului trecut. În septembrie, Direcţia Venit a făcut apel şi în februarie anul curent le-a fost respins, deci hotărârea iniţială a rămas definitivă”, povesteşte bărbatul. Cu toate acestea, aventura a continuat. Era doar începutul unor noi uşi trântite în nas şi a altor explicaţii halucinante venite din partea funcţionarilor statului.

Anularea executării

Convins că situaţia se va rezolva, în luna martie 2018, Nelu Mocanu a mers la Direcţia Venit Buget Local sector 2 cu solicitarea de punere în aplicare a hotărârii unde i s-a răspuns că titlul executoriu se anulează, dar datoria rămâne. Cu alte cuvinte, este bun de plată.

“Aceasta afirmaţie este completată şi de un răspuns scris primit de la inspectoarea care mi-a comunicat verbal, însă am mai primit încă un răspuns scris de la departamentul de recuperari creanţe, răspuns format dintr-o adresă informativă, un referat care propune anularea executării deoarece se constată anularea titlurilor de creanţă şi o decizie de anulare a executării. Între timp, inspectorii de la Impunere şi directorul general la care am mers în audienţă susţin că datoria nu se şterge”, explică nevăzătorul.

Uite poprirea, nu e poprirea

Surpizele s-au ţinut lanţ în continuare. Pe 29 iunie 2018, când şi-a verificat cardrul pentru a retrage o sumă de bani, bărbatul a constatat că îi lipsesc bani. Neînţelegând ce se petrece, a cerut explicaţii la bancă unde a fost anunţat că are poprire pe cont, instituită exact de Direcţia Venit Buget Local sector 2. “Când am revenit acasă, am găsit şi scrisoarea de poprire. Am mers iar la ghişeul de Recuperări Creanţe, am fost trimis la Juridic, Juridic care nu are program cu publicul şi nu am fost primit, am fost redirecţionat către ghişeul 13, de acolo către ghişeul 3, de acolo către şefa de serviciu care răspunde de strada mea.

Toată lumea susţinea ca nu e de competenţa lor şi mi-au recomandat să merg la şefa serviciului de Recuperări Creanţe, pe care o găsesc într-un alt sediu, care e tot fără relatii cu publicul. Am reusit să ajung şi la această şefă, dar si ea susţine că problema e de la inspectorii care m-au plimbat pe la ghişee. Cu toate astea, îmi cunoştea cazul perfect fără să mă legitimize sau să mă caute în calculator şi a acceptat să-mi suspende poprirea, cu menţiunea că nu se ştie ce se va întâmpla în viitor. În concluzie, cu hotărărea judecatorească în mână şi tot nu mi se dă dreptate”, spune dezamăgit bărbatul care nu ştie cui să se mai adreseze.

Maseur calificat

În ciuda deficienţei pe care o are, Nelu Mocanu nu a aşteptat niciodată să i se plângă de milă. Din contră, handicapul cu care s-a născut l-a ambiţionat şi i-a dat puterea să răzbată acolo unde, poate, oamenii cu vedere, nu au reuşit. A învăţat carte şi ajuns să-şi împlinească visul: are propria firmă care oferă masaje profesioniste. Este asistent medical de balneofizioterapie şi lucrează cu companii mari de pe piaţă cărora le oferă, la sediul firmei, masaje pentru angajaţi. PFA-ul lui Nelu Mocanu, Top masaj, este o firmă recunoscută de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. Nu numai că munceşte, dar nevăzătorul a creat şi alte locuri de muncă pentru persoane cu aceeaşi dizabilitate.