Povestea elevului din Olteniţa, premiat la geografie în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice: A fost o muncă dificilă, în echipă

Competiţia s-a desfăşurat la Cumpăna, judeţul Constanţa, în perioada 8-12 iulie. Liceenii au prezentat lucrări care au cuprins aspecte din orizontul local al judeţului de provenienţă, acestea fiind realizate prin intermediul materialelor biografice şi cercetării pe teren. Concursul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: geografie fizică, geografie umană, geografia mediului. Din judeţul Călăraşi au participiat doi elevi: Bogdan Niculiţă şi Elena Chiţu, ambii în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu. Cei doi liceeni din municipiul Olteniţa au luat parte la secţiunea geografie fizică şi geografie umană. Ei au fost coordonaţi de profesorul Daniel Anghel.

Despre performanţa obţinută la Cumpăna, Bogdan spune că este o confirmare a muncii pe care a depus-o alături de profesorul său coordonator în decursul ultimului an. “ Este un rezultat care ne-a bucurat, a fost o munca dificilă în echipă, dar foarte frumoasă. Nu pot să spun că am făcut eforturi, pentru că atunci când realizezi ceea ce îţi place nu ţi se pare nimic obositor, forţat sau plictisitor. Nu mi-am propus să facă performanţă, acesta este rezultatul firesc al un documentări temeinice şi a unei pasiuni pentru geografie care a început în clasa a V-a“, povesteşte adolescentul.

Cea mai practică disciplină

Încă din copilărie, Bogdan a fost interesat de drumeţii, de descoperiri, de poveşti despre munţi şi ape. Cu timpul, a început să citească tot ce i-a picat în mâna, iar orizontul cunoştinţelor s-a lărgit. A ajuns în adolescenţă să nu fie interesat doar de partea teoretică, ci şi de cea practică. Îi place geografia, dar este pasionat şi de sporturile extreme. Face scufundări, urcă pe munte şi merge pe bicicletă. “Pasiunea pentru pentru geografie a apărut încă din clasa a V-a datorită profesorului meu Pană Florian şi a continuat în liceu unde am aprofundat din ce în ce mai mult această disciplină, îndrumat de domnul profesor Anghel Daniel. De ce geografie? Pentru că este una dintre cele mai practice discipline şi include extreme de multe aplicaţii care îmi permit să descopăr locuri noi”, povesteşte adolescentul.

Cartări şi măsurători

Despre lucrarea realizată pe lacul Mostiştea spune că a avut nevoie de documentări în teren timp de 3 luni. Zona, una deosebită în România, a fost declarată Arie de Protecţie Specială Avifaunistică în 2007 (privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România) şi se întinde pe o suprafaţă de 6.578 hectare.

“Aria protejată (încadrată în bioregiune geografică stepică) reprezintă o zonă naturală în lunca Văii Mostiştea, afluent al Dunării (râuri, lacuri, mlaştini, turbării, terenuri arabile, culturi, pajişti naturale, stepe); ce asigură condiţii de hrană, cuibărit şi vieţuire pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare (important pentru populaţiile cuibăritoare, atât în perioada de migraţie cât şi asigurării iernatului). O influenţă deosebită au avut-o pentru mine problemele legate de afectarea gospodăriilor din comunele tangente cu lacul. Timpul efectiv de lucru a fost de 3 luni. Am consultat materiale bibliografice, am mers pe teren şi am realizat cartări şi măsurători.

De obicei, nu lucrez în fiecare zi la geografie, dar îmi place să fiu organizat şi îmi împart timpul într-un mod eficient, ” povesteşte Bogdan Niculiţă. În acest an, Bogdan a participat pentru a treia oară la sesiunea de Comunicări Ştiinţifice. În anii trecuţi a obţinut de două ori locul al II-lea, iar acum în 2018, locul I.