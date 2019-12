Pesta porcină a făcut ravagii în România. În 2020, preţul cărnii s-ar putea tripla

Deficitul de carne de porc înregistrat pe piaţa mondială din cauza pestei porcine africane a influenţat considerabil şi preţul acestui produs, inclusiv în România. Potrivit estimărilor realizate de reprezentanţii industriei autohtone de procesare, anul viitor vom putea asista la o triplare a preţului cărnii de porc, după o dublare produsă în acest an.

Dacă la începutul lui 2019 existau 1.153 de focare active în peste 300 de localităţi din 19 judeţe, în luna iunie numărul acestora s-a restrâns la 55 de focare active, în 31 de localităţi din 11 judeţe. Situaţia se agravează din nou începând din toamna acestui an, astfel că în prag de Crăciun autorităţile au anunţat că ţara este aproape în totalitate în zona roşie.

Până la data de 17 decembrie, peste jumătate de milion de porci au fost ucişi de când a fost depistat primă data virusul în România, respectiv iulie 2017, din care aproape 200.000 numai în partea a doua a acestui an. Preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Radu Timiş, avertiza la mijlocul lunii decembrie că preţul cărnii de porc s-ar putea tripla anul viitor, pentru că aproape jumătate din proteina acestei planete a dispărut din cauza pestei porcine africane. "Dacă în acest an preţurile s-au dublat la carnea de porc, anul viitor pot să afirm cu mâna pe inimă că se vor tripla şi problema nu este cât costă ci dacă vom găsi carne de porc. (...) Ce se va întâmpla la anul cu industria noastră? Noi chiar am discutat câteva variante: se va duce spre pui, vită, oaie, spre vegetarian. Cert este un lucru: jumătate din proteina acestei planete a dispărut", a spus Radu Timiş.

Peste 10.000 de controlae în trafic

Datele APCPR arată că România pierde anual în jur de 900.000 de porci, în condiţiile în care efectivele matcă au scăzut cu aproape 35.000 de scroafe de la începutul epidemiei de pestă porcină africană.

În acest context, noul şef al ANSVSA, Robert Chioveanu, anunţă că Autoritatea va elabora o nouă strategie de combatere şi control pentru PPA, un "plan al României", cu măsuri pe termen scurt, mediu şi lung, care va trebui să fie asumat de toate instituţiile implicate, dar şi de fermieri şi industria de profil.

De asemenea, ANSVSA demarează în colaborare cu Poliţia Română controale în trafic, pentru limitarea circulaţiei animalelor şi în special a porcilor vii. Din datele prezentate într-o conferinţă de presă susţinută pe 23 decembrie reieşea că au fost efectuate aproape 10.000 de astfel de controale, iar valoarea amenzilor aplicate a depăşit 213.920 de lei.