Pericolul ascuns din sfecla roşie, cel mai puternic detoxifiant. La ce poate duce consumul excesiv

“ Sucul de sfeclă roşie este un aliat de nădejde în tratarea mai multor afecţiuni, uşurează digestia şi întăreşte imunitatea. Curele cu suc de sfecla se fac doar la indicaţia medicului, după o atentă evaluare a pacientului. Consumul excesiv al sucului, fără recomandarea medicului, poate da senzaţii de vărsături, greaţă sau ameţeli”,explică dr.Denisa Zaharia.

Conform Harvard Health Blog, sfecla roşie este bogată in oxalaţi care pot cauza pietre la rinichi. Dacă ai deja pietre la rinichi, medicul te poate sfătui să renunţi la consumul de sfeclă roşie.

În plus, sfecla roşie creşte concentraţia de oxalaţi din urină, ceea ce poate duce la formarea de noi pietre la rinichi.

Dacă suferi deja de probleme gastrointestinale, consumul de sfeclă roşie va agrava situatie. Sfecla roşie poate cauza balonare, flatulenţă şi crampe. Poate duce la diaree sau constipaţie. Dacă ai deja probleme cu glicemia, trebuie să îţi reduci consumul de sfeclă roşie. Aceasta are un indice glicemic ridicat, de aceea este cel mai bine să o eviţi când ştii că ai probleme.

Sfecla roşie este foarte bogată în vitamine şi minerale şi în acelaşi timp este săracă în calorii. De fapt, conţine aproape toate vitaminele şi mineralele de care ai nevoie.

O porţie de 100 de grame de sfeclă roşie conţine:

• Calorii: 44

• Proteine: 1,7g

• Grăsimi: 0,2g

• Fibre: 2g

• Vitamina C: 3,6mg

• Acid folic: 80mcg

• Vitamina B6: 0,1 mg

• Magneziu: 23mg

• Potasiu: 305mg

• Fosfor: 38mg

• Mangan: 0,3mg

• Fier: 0,8mg

• Calciu: 16mg

• Zinc: 0,4mg

Consumată în oţet, proaspătă sau coaptă, sfecla roşie este considerată una dintre cele mai nutritive legume. Vitaminele A, C, complexul B, sulful, sodiul, calciul, fierul, iodul, potasiul şi antioxidanţii din sfecla roşie ajută la tratarea mai multor afecţiuni.

“Sfecla roşie este un complex de vitamine şi minerale cum rar mai găsim şi, în plus, vindecă tumori, afecţiuni ale ficatului, afecţiuni cardiovasculare, digestive, întăreşte imunitatea şi este un puternic antiinflamator, detoxifiant şi energizant. Sfecla roşie conţine tot complexul de vitamina B, potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanţi şi fier, cu alte cuvinte tot ceea ce organismul are nevoie”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Sfecla roşie se poate consuma sub diverse forme, fie o putem stoarce şi bea sucul, fie o consumăm crudă sub formă de salată sau fiartă, fie în supă sau în piureuri, fie la cuptor. O mulţime de preparate culinare pot căpăta culoare, savoare şi un plus de vitamine prin simpla adăugare a sfeclei roşii.

