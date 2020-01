Percheziţii la suspecţi de fraude economice prin achiziţii fictive de mărfuri. Poliţia pune în aplicare 15 mandate de aducere

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, efectuează peste 100 de percheziţii, în 25 de judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.0000 de euro prin infracţiuni de fals şi de serviciu", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis miercuri.

Din cercetări a reieşit că mai multe instituţii din ţară ar fi efectuat plata unor achiziţii fictive pentru mărfuri care nu ar fi intrat niciodată în patrimoniul instituţiei sau plata unor facturi pentru mărfuri supraevaluate, pentru care achiziţia era nejustificată, neexistând referate de necesitate sau recepţii ale mărfurilor achiziţionate.

"Aceste achiziţii ar fi fost făcute de la diferite societăţi comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleaşi persoane fizice, au sediul social şi domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate şi care au înregistrat venituri doar din încasări de la unităţi administrativ-teritoriale, instituţii de învăţământ şi alte instituţii", se arată în comunicat.

Sute de poliţişti, mobilizaţi la descinderi

Activităţile se desfăşoară în judeţele Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Călăraşi, Buzău, Ilfov, Brăila, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Timiş, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanţa, Braşov, Argeş, Teleorman, Mehedinţi, Ialomiţa, Arad şi Giurgiu, precum şi în Bucureşti, la domiciliile unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale şi instituţii.

Acţiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de ameninţare, falsificarea de instrumente de plată, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare şi instigare la abuz în serviciu.

La acţiune participă poliţişti din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi inspectoratele de poliţie ale judeţelor Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Călăraşi, Buzău, Ilfov, Brăila, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Timiş, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanţa, Braşov, Argeş, Teleorman, Mehedinţi, Ialomiţa, Arad şi Giurgiu. Activităţile beneficiază de sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale şi al Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova.