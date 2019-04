Paznicul cu zece clase care a ajuns primar de comună şi-şi vânează fostul şef. „I s-a urcat la cap, se crede Dumnezeul tututor“

Profesorul de educaţie fizică Octavian Vîrcan, directorul şcolii gimnaziale din localitatea călărăşeană Frăsinet, reclamă că nu se poate purta un dialog civilizat cu acesta.

„De când a ajuns primar se poartă urât cu toată lumea. Eu am fost jicnit, ameninţat că voi fi dat afară şi înjurat. Şi asta pentru că un prieten de-al meu, întâlnindu-ne la un şpriţ, a anunţat că vrea să candideze pentru funcţia de primar. A postat o fotografie pe o pagină de socializare şi de aici a început tot balamucul. A luat foc primarul. Ce vină am eu că omul ală vrea să intre în competiţie? Eu, ca director de şcoală, port un dialog instituţional cu Primăria, dar cu el nu se poate vorbi. Şi o spun toţi oamenii, nu doar eu. A făcut concedieri, şi-a pus soţia femeie de serviciu la Primărie... Mulţi oameni sunt nemulţumiţi. Are o atitudine de parcă Primăria ar fi SRL-ul lui. Dă-i funcţie omului şi îi vezi caracterul, cam aşa stă treaba. Am înteţes că partidul din care face parte vrea să-i retragă sprijinul politic. Iar toţi consilierii locali sunt împotriva lui pentru că a luat nişte decizii fără acordul lor”, povesteşte profesorul Vîrcan.

Angajaţi din Primărie, concediaţi

În localitate, spiritele s-au încins, după ce mai mulţi angajaţi ai Primăriei au fost nemulţumiţi că au fost concediaţi. Directorul de şcoală povesteşte că nu doreşte să fie implicat în niciun scandal provocat de primar, însă îi transmite acestuia că nu are competenţa să-l evalueze ori să-l concedieze.

„Ca profesor, mă evaluează un inspector general, am şefi, eu cu el nu pot să am niciun conflict pentru că este prea mare diferenţa. Nu e cazul să vorbim despre studii sau facultăţi. El când se semnează transpiră pentru că scrie pe litere. L-am ajutat pe acest om cât am putut pentru că aşa este într-o comunitate. De exemplu, fiul său este paznic la şcoală, iar nora educatoare la grădiniţă. Ce ar trebuie să fac eu acum după injuriile pe care mi le-a adus? Sunt profesor din 1982 la Frăsinet, am crescut generaţii de copii. Am 62 de ani şi o carieră didactică pe care nu mi-o poate constesta nimeni. Este păcat că s-a ajuns în această situaţie, dar, repet, cu el nu poţi să discuţi. De când a ajuns primar i s-a urcat la cap, se crede Dumnezeul tututor. Eu vă spun sincer că nici nu l-am votat ca primar”, povesteşte directorul Octavian Vîrcan.

Nu mai are nevoie de oameni

Fostul paznic de şcoală a concediat doi angajaţiai Primăriei pentru a-şi aduce în instituţie soţia, iar următoarea ţintă este chiar fostul şef, directorul şcolii la care a lucrat.

„A făcut adunare de Consiliu, toţi consilierii au aprobat, a pus camere de supraveghere şi a desfiinţat postul, spunând că nu mai are nevoie de mine”, spune Radu Crăciun, fostul paznic al Primăriei care menţionează că edilul şi-a adus soţia pe postul femeii de serviciu. La rândul său, primarul a admis pentru Digi24 că apropiaţi de-ai săi lucrează în Primărie, dar nu a stat prea mult la discuţii. “ Înainte eram eu paznic la şcoală, acum e fiul meu angajat acolo ”, a spus scurt edilul.

Mihăiţă Sandu a obţinut pe 5 iunie 2016 primul mandat de primar, candidând pe listele PSD. A fost votat de 479 de cetăţeni obţinând un procent de 50,74%. Pe locul 2 s-a situat candidatul susţinut de PNL cu 45,02% (425 de voturi), poziţia a 3-a fiind ocupat de candidatul Partidului Social Românescu care „s-a ales” cu un procent de 4,23% (40 de voturi)

