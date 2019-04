Patru elevi de la Liceul Pedagogic Ştefan Bănulescu, la o competiţie internaţională de artă culinară

"Competiţia internatională de artă culinară si tehnica servirii “Wellness & Zero Waste - Food & Beverage Contest” , a fost o experienţă din care nu am avut decât de câştigat. Desfăşurată în Casargo, Regiunea Lombardia, Italia a scos în evidenţă calităţi de necontestat în ceea ce priveşte spiritul de echipă, munca sub presiune, cooperarea şi colaborarea între bucătari şi ospătari ca viitori furnizori de servicii de calitate, la viitoarele lor locuri de muncă.

Concursul, care a avut loc în perioada 17-23 martie, a constat într-o probă de pregătire a unui meniu complet în bucătăria organizatorilor (Centrul de Formare Profesională Casargo) realizat de elevii Stanciu Ştefan Eduardo şi Cristea Ionuţ, meniu care a fost servit de către elevii ospătari, Iancu Vladuţ Georgian şi Săndulescu Andrei respectând rigurozităţile de servire şi mess-en-place.

Atât tehnica de realizare a meniului, de prezentare a dishurilor şi interacţionarea cu potenţialii clienţi în timpul servirii s-a realizat în limba engleză şi a fost monitorizată de Comisia de jurizare", a explicat prof. Vasilica Puran pe pagina sa de socializare.

La finalul concursului eforturile elevilor şi profesorilor Liceului Pedagogic Ştefan Bănulescu au fost răsplatite cu un Trofeu pe echipă. "Avem satisfacţia că nivelul cunoştinţelor de limba engleză şi practica de specialitate desfăşurată în şcoală şi la nivelul agenţilor economici colaboratori ( Dall Class, Călăraşi) au contribuit la aceasta reuşită, dar mai cu seamă cu motivaţia că suntem abia la început în dorinţa noastră de a forma elevi bine pregătiţi care să fie acceptaţi cu uşurinţă pe piaţa muncii naţională şi internaţională", a spus dascălul.

