Paska ucraineană, preparată de Paşti pentru români de o refugiată care a scăpat de masacrul de la Bucea

Anastasia a postat un mesaj pe pagina sa de socializare şi pe grupul Uniţi pentru Ucraina în care îndeamnă românii să-i cumpere dulciurile pentru a putea trimite 30% din costul prăjiturii către semenii săi care au rămas în Ucraina invadată de ruşi.





De profesie cofetar, Anastasia a povestit că este dispusă să primească tot mai multe comenzi pentru a strânge bănuţi ca să-şi ajute familia şi prietenii rpmaşi captivi în Ucraina.





Totodată, femeia a povestit şi calvarul prin care a trecut până a ajuns în România. 13 zile a locuit în pivniţa casei părinţilor, 10 dintre ele petrecându-le fără curent, apă şi comunicaţii. A reuşit să scape cu viaţă din masacrul făcut de ruşi în oraşul său.

Iată mesajul Anastasiei:

"Numele meu este Nastia, sunt din Ucraina. Un orăşel nu departe de Kiev, unde a locuit familia mea, se numeşte Bucha. Acum un an ne-am vândut apartamentul şi am cumpărat o casă mare şi foarte frumoasă, la care visam de mult timp. Acum oraşul nostru este sub ocupaţie şi a trebuit să plecăm. Nu ştiu când ne vom putea întoarce acasă şi dacă casa noastră va fi în ordine.

Timp de 13 zile toată familia mea a stat în subsolul casei părinţilor noştri, s-au gândit că acolo va fi mai sigur decât la noi acasă (în casa noastră nu exista pivniţă, dar s-a dovedit a nu fi aşa. 10 zile am rămas fără curent electric, apă şi comunicaţii, exploziile nu s-au oprit.

Cu ajutorul voluntarilor am reuşit să plecăm pe 8 martie. Sunt la Bucureşti cu fetiţa mea de 11 ani şi pisica noastră. Soţul meu a rămas în Ucraina, la fel ca întreaga mea familie. Toţi şi-au pierdut acum locurile de muncă şi casele.





În fiecare zi mă lupt cu sentimentul că vreau să mă întorc în Ucraina şi să fiu lângă familia mea.





Stau aici o vreme să câştig măcar nişte bani pentru familia mea şi alţi oameni din Ucraina. 24 aprilie, vacanţa de Paşte. De data asta voi găti paska în Bucureşti. Vreau să le vând.

Nu este un preţ fix pentru ei. Le puteţi comanda şi plăti cât doriţi. Şi 30% din sumă va fi trimisă în Ucraina celor care acum trapuiesc clipe grele.

Ieri am facut o porţie-test, cu stafide şi coajă de portocale. Aceasta este reţeta străbunicii mele şi fac reţeta asta în fiecare an. Anul acesta nu am ocazia sa fac niciun decor special, pentru ca toate ustensilele mele au rămas în Ucraina.





Am decis să le fac cu ciocolată cu lapte, nuci si fructe confiate. Dacă aveţi dorinţa să ne ajutaţi si să îmi cumparaţi paska de Paşte îmi puteti scrie în direct pe aceasta pagina sau pe whatsapp 0753407129.





Doar vă rog să o faceţi acum ca să am timpul necesar, în prag de sărbătoare, pentru a pregăti totul pentru voi"".

