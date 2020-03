Ordonanţa care a bulversat România: Pot să transport un membru al familiei la domiciliul care este la 342 kilometri depărtare? Ce răspunde Poliţia

Sau dacă poate merge la o distanţă de 2 kilometri de casă, la un izvor să-şi aducă apă pentru o săptămână. Alţii sunt de-a dreptul revoltaţi şi lasă mesaje dure: Nu vă daţi seama cât de penibilă asta această ordonanţă? Ca să folosim mijloace de transport în comun nu este oare mai riscant? Cred că înainte să afirmaţi aşa ceva, ar trebui să vă puneţi în locul oamenilor care merg în aceste momente, cu mijloace de transport în comun! Adică pot sta în aceeaşi casă, în acelaşi pat , dar nu pot merge la serviciu în aceeaşi maşină ! Doamne fereste, chiar nu mai judecă nimeni ?

Iată câteva dintre mesajele postate de oameni:

Bună ziua, daca maşina e la mecanic că a trebuit reparată şi trebuie să o aduc acasă în ce categorie intră?

Pot să merg la o distanţă de 2 km , la un izvor de apă să -mi aduc apă pentru o săptămână , având declaraţia la mine în care scriu traseul.

Depinde de ce poliţist veţi da, care vă poate abuz , încalca dreptul, pentru că în poliţie lucrează mulţi golani.

Cum poate un bătrân peste 65 de ani, venit într-o localitate, alta decat cea de domiciliu, înainte de impunerea intervalului orar 11.00-13.00, să se întoarcă în localitatea de domiciliu la soţia bolnavă, dacă în respectivul interval nu sunt mijloace de transport?

Evident că n-o sa pună omul să zboare, sunt cazuri excepţionale care pot fi dovedite şi înţelese! Tare greu e!

Am auzit că si copiii trebuie să scrie declaraţia. Cum va semna copilul declaraţia?

Bună ziua! Am o situaţie la care nu am găsit soluţie. O am pe bunica mea de 92 de ani în Bucuresti, ea locuind momentan la o mătuşă. Trebuie dusa acasă la ea, lângă Vaslui, motivul fiind ca aici nu mai poate să stea. Acolo are cine să s-o îngrijească. Ne-a prins nenorocirea asta de situaţie aici, în Bucureşti. Cum se poate face? Se poate face ceva în sensul ăsta? Adică pot să transport un membru al familiei la domiciliu care este la 342 km depărtare? Aştept cu interes răspunsul dumneavoastră. Mulţumesc!

Bună ziua! Dacă eu locuiesc în alt judeţ ,iar acum sunt la părinţi, mă pot întoarce la domiciliul meu ? La ce ma încadrez? Părinţii nu sunt bolnavi şi n-aş vrea vrea sa mint !!

Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie - este valabil şi pentru întoarcere!, răspund reprezentanţii Poliţiei Române.

Bună dimineaţa! Ordonanţa Militară nr. 3: Circulaţia persoanelor are au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole. Cu drag!