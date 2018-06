Olimpică la fizică, ştiinţele pământului, latină, lectură, lingvistică şi geografie. „Am întâlnit oameni care m-au schimbat complet“

Izabela Ene este o elevă aflată în permanentă căutare şi dezvoltare. Este înscrisă la majoritatea proiectelor Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei“ din Călăraşi, este voluntară la Crucea Roşie şi face parte şi din Asociaţia Elevilor din Călăraşi. Scrie poezii şi proză scurtă, iar în acest an a fost acceptată pentru nişte cursuri de creaţie literară la Oxford.

„Am o dragoste deosebită şi pentru literatură. Îmi place să citesc, dar, în special, îmi place să scriu. Prefer să lucrez cu texte scurte sau cu poezii. Anul acesta am reuşit, într-adevar, să creez ceva mai mult şi chiar am fost acceptată pentru nişte cursuri de creaţie literară la Oxford, lucru de care nu va puteţi imagina cât de mândră sunt“, spune eleva.

Fata cu geografia

Dintre toate pasiunile sale, se declară îndrăgostită de geografie, deşi în viitor doreşte să devină medic psihiatru. „Dacă geografia a fost ceva care chiar m-a ajutat să mă remarc, cine mă cunoaşte ştie că nu m-am oprit niciodată doar la o singură materie; de fapt, am fost certată des de către profesori fiindcă «mă obosesc cu atâtea concursuri», dar eu consider că merită.



Foarte des mi se întâmplă să cunosc oameni care întreabă: «Tu eşti fata cu geografia, nu?». Mi se spune des – chiar mi se reproşează – că învăţ prea mult, ceea ce, personal, mi se pare o aiureală. Nu cred că se poate să înveţi prea mult. Eu vreau să fac performanţă, şi vreau să fiu din ce în ce mai bună an de an, nu să rămân mediocră. Am şi avantajul, cred eu, de a nu fi o persoană sociabilă – de obicei, orice înseamnă interacţiune între mine şi altcineva mă oboseşte, iar acest lucru este un punct câştigat la învăţătură. Nu pot spune că este un refugiu pentru mine, este ceea ce mă defineşte, pentru că fac totul cu multă pasiune. Prefer să stau singură şi să învăţ. Nu spun că nu am timp şi de alte lucruri, din contră mă implic în tot felul de activităţi legate de şcoală“, spune adolescenta.

Pasionată de cărţi şi hărţi

Izabela spune că de când se ştie au pasionat-o cărţile, cuvintele şi, în special, hărţile. Pasiunea pentru geografie şi performanţele obţinute la concursuri şi olimpiade au făcut-o cunoscută în oraş şi în ţară.



„Sunt îndrăgostită de geografie, şi acest lucru mă defineşte. Din clasa a V-a până acum, am luat în fiecare an un premiu la etape naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor din domeniu. Cel mai bine m-am clasat la concursul «Terra», în clasa a V-a, când am luat premiul întâi, ceea ce m-a motivat să continui an de an pregătirea. Anul acesta am primit, la Olimpiada Naţională de Geografie, premiul special al SGR, realizare de care sunt foarte mândră, deşi sunt sigură că pot şi că voi face chiar mai bine anul următor“, povesteşte adolescenta. Ambiţioasă, cu ţinte precise şi foarte muncitoare, Izabela nu s-a rezumat la a face performanţă doar la o materie. O altă realizare a bifat-o în domeniul fizicii: a participat doi ani la rând la Concursul Naţional „Hands on Universe“, organizat la Facultatea de Fizică din Bucureşti, unde a primit o menţiune şi locul II în România.



Alte performante a mai avut şi la olimpiada naţională de latină, unde a luat premiu special. „În rest, premiile pe care le-am primit au fost la etape judeţene, din absolut toate domeniile pe care le-am studiat: anul acesta am mai participat la olimpiadele de lingvistică, unde am luat menţiune, lectură - tot mentiune-), stiintele pământului - locul II şi concursul «T. A. Edison» - premiul II“.

Pasiunea pentru geografie s-a născut în clasa a V-a atunci când a participat pentru prima dată la pregătirea pentru olimpiada Terra. „Când eram mică obişnuiam să cred că geografia se limitează doar la a privi globul şi a învăţa capitale. Când am crescut, mi-am dat seama că acest domeniu este fascinant. Am fost îndrumată de doamna profesor Puişor Corina, care a făcut materia mult mai captivantă şi mai uşor de înţeles, ajutându-mă să îmi dau seama destul de repede că geografia nu era deloc ceea ce crezusem eu. Probabil că ceea ce m-a făcut, de fapt, să continui cu geografia destul de mult timp a fost chiar primul rezultat. Faza pe şcoală de la Terra a fost, pentru mine, prima competiţie la care participam ca elev de gimnaziu – şi am iesit prima. Într-un fel, asta m-a făcut, pentru moment, să o studiez: dorinţa de a câştiga. În clasa a VI-a, însă pusesem cap la cap tot ce învăţasem până atunci şi, după o victorie la etapa naţională, unde am luat tot premiul întâi, a devenit cea mai frumoasă materie“, explică adolescenta.

„Am întâlnit oameni care m-au schimbat complet"

Dornică de cât mai multe realizări, eleva din Călăraşi a continuat să studieze şi mai mult, să se documenteze, ajungând în clasa a VIII-a la olimpiada naţională de geografie. Nici la liceu nu a abandonat pasiunea pentru această materie, în prezent fiind pregătită, alături de alţi elevi, de profesoara Carmen Marica.



„Evident că întotdeauna îmi propun să depăşesc succesul anterior. Am fost mereu mulţumită de rezultatele mele, iar concursurile naţionale sunt ceva la care nu pot renunţa. Am legat prietenii foarte strânse, în ciuda distanţei, şi am întâlnit oameni care m-au schimbat complet. Pe lângă această pregătire, încerc să ţin pasul cu celelalte îndatoriri de la şcoală. Sunt înscrisă în toate proiectele liceului, fac voluntariat şi sunt în Asociaţia Elevilor – ultima este activitatea care îmi place cel mai mult dintre toate. Îmi place faptul că, faţă de alte proiecte unde doar învăţăm şi mergem în ex¬cursii, aici chiar facem ceva util, care ajută oamenii, iar lucrurile au mult mai mare aplicabilitate practică“, spune Izabela.

Vrea să devina medic psihiatru

Deşi este pasionată de geografie, Izabela Ene nu se vede urmând o carieră în acest domeniu. Cel mai mare vis al său este să devină medic psihiatru. „Facultatea de Geografie nu este o opţiune reală pentru mine. Cel puţin pentru moment, planul meu este să urmez Medicina. Ştiu că este în trend, toată lumea vrea la Medicină, dar scopul meu este unul mai puţin popular: vreau să devin medic psihiatru. Îmi place să studiez funcţionarea creierului. Mi se pare fascinant. Mi-ar plăcea să lucrez cu copiii dezorientaţi, cu probleme, să fiu psihiatru pentru cei mici. Cred că este un domeniu ofertant, unde oricât ai studia şi cerceta, mereu ai ceva de învăţat“, a explicat eleva.