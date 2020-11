Oficial CNAS, despre incendiul care a luat 10 vieţi: Cine poate fi făcut responsabil de tragedie? De obicei răspunde acarul Păun

Într-o postare pe pagina sa de socializare, Camelia Ghiveciu, în prezent vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate(CNAS), explică de ce optează pentru ca un medic să fie numit manager de spital, şi nu orice diletant de la cabinetul demnitarului.

Redăm integral mesajul postat:

Managementul spitalelor - o problemă care "arde".

Aflăm că la spitalul din Piatra Neamţ s-au perindat 8 manageri în 10 luni. Este aiuritor! Cine poate fi făcut responsabil pentru tragedia de acolo? Nu că ar răspunde cei vinovaţi, pentru că de obicei răspunde acarul Păun, sau în cel mai rău caz, se mai schimbă un manager. Grav este că problema nu e locală sau judeţeană, am vazut-o, în această pandemie, în tot tragismul ei pe întreg teritoriu naţional.

La o analiză superficială chiar, este evident că acest "concept" de management spitalicesc cu care se "lucrează", a eşuat. Indiferent cine numeşte managerul, indiferent ce meserie are, organizaţia numită "spital" este una vulnerabilă cu multiple ameninţări interne şi/sau externe.

Suntem încă în dilema dacă managerul să fie medic sau de o altă formaţie profesională. Eu aş opta pentru medic, fie şi numai pentru faptul că studiile lui sunt mai sigure. În acest domeniu nu au intrat încă diplomele la ofertă, ale caror posesori sunt, in ultimul timp, primii aspiranţi la funcţiile numite politic.

Dar, având această profesie (medic), o mare arie de cunoştinţe administrative îţi lipsesc: domeniul economic - centre de cost, analize cost/beneficiu, autofinanţare; domeniul resurselor umane cu toată problematica de recrutare, evaluare, motivare; toată jurisprudenţa şi birocraţia (in sens pozitiv) ale unei instituţii, de la achiziţii publice şi contracte la standarde de control intern managerial. Chiar şi domeniul asigurărilor de sănătate îi e străin unui medic care şi-a făcut doar meseria.

Eu am ajuns la o concluzie, pe care am impartaşit-o unor decideţi, poate se mişcă ceva în această direcţie. E necesară o reformă în primul rând în sistemul de pregătire pentru un astfel de job. Chiar dacă managementul nu e doar ştiinţa, este şi "artă", adică înzestrare, talent, cred că o şcoală bună este măcar un bun inceput şi o premiză pentru reuşită. Consider că o pregătire postuniversitară, timp de 2 sau 3 ani pe care să o urmeze cei cu pregătirea de baza de medic (aproape un rezidentiat), ar însemna o temelie solidă de cunostinţe pentru un viitor manager de spital. Şi ar fi înainte de toate o "meserie" care nu mai poate fi exercitată de orice diletant de la "cabinetul demnitarului".

Zece oameni au murit sâmbătă seară la Piatra Neamţ, în urma unui incendiu la secţia ATI a Spitalului Judeţean. Alte şapte persoane sunt rănite, printre ele şi medicul de gardă, care a suferit arsuri când a încercat să salveze din foc pacienţii intubaţi şi imobilizaţi la pat. Toate victimele sunt pacienţi cu COVID-19.

