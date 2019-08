Oale cu ciorbă livrate cu tricicleta. Afacerea de catering finanţată prin programul Start Up care a explodat la Călăraşi

Mâncare livrată la uşa clienţilor cu tricicleta FOTO I.S.

Raportul calitate – pret, rapiditatea de servire şi livrare, diversificarea produselor şi, în special, vânzarea „la oală“ şi/sau „la tavă“ pentru întreaga familie, reprezintă atu-urile firmei. Produsele noastre sunt sănătoase, fără potenţiatori de gust, fără afânători sau alte produse obţinute prin procedee chimice de sinteză, având la bază materii prime achiziţionate de la producătorii locali de carne, legume si verdeţuri, direct din curtea micilor producători.





Ne adresăm persoanelor de toate vârstele, gurmande, conservatoare în sensul tradiţionalului, cu preponderenţă din municipiul Călăraşi dar şi din zonele limitrofe.





Principiile de bază ale Rustic Katering sunt bun gust şi bun simţ. Ne-am axat pe producerea şi comercializarea de preparate culinare destinate consumului imediat, prin livrarea la domiciliul clienţilor, explică Ion Luca, de profesie inginer automatist. Alături de soţie, pasionată de gătit, a dezvoltat un business prin care aceasta să-şi dovedească măiestria în preparate culionare, dar şi să ofere consumatorilor produse proaspete, gătite exact ca acasă. 50 de lei costă o oală de ciorbă sau supă de 7 litri şi de la 60 de lei în sus o tavă sau o cratiţă cu friptură, varză sau orice mâncare la comandă.

178.340 de lei, valoarea fondurilor aprobate

Rustic Katering funcţionează de la 1 august şi deja are o gamă largă de clienţi. „În prima zi, comenzile au fost mai mari decât porţiile pregătite. Ne bucură acest lucru şi încercăm să le oferim clienţilor exact ce consumăm şi noi acasă: mâncare gustoase, pregătită cu ingrediente de la producători locali,” povesteşte Mariana Luca. Firma de catering are 4 angajaţi, dintre care unul bucătar profesionist.







Prima tranşă de bani primită prin programul Start Up din totatul de 178.340 de lei, după depunerea şi aprobarea proiectului, a fost de 133.725 de lei. Din această sumă au fost achiziţionate utilaje şi ustensile pentru dotarea bucătăriei şi a fost închiriat un spaţiu unde funcţionează firmă. De asemenea, au fost cumpărate şi 2 triciclete cu care se face livrarea. „Majoritatea comenzilor sunt aici în zonă, în centrul vechi. Mai rău te încurci cu maşina. Cu tricicleta sau pe jos, aşa circulăm, este foarte rapid”, spune Ion Luca.

Cornel, un bucătar profesionist

Cornel Victor Câmpeanu, are 58 de ani, şi găteşte de mai bine de un sfert de secol. Este bucătar profesionist, iar prietwenia cu familia Luca l-a făcut să nu mai stea pe gânduri atunci când a fost demarată afacerea cu firma de catering. A fost bucătar în toate restaurantele din Călăraşi, 2 ani a gătit în Italia, iar alţi 11 pe litoral. Spune că nu mai există secret pe care să nu-l fi descoperit în bucătărie. Eu tot să gătesc neîntrerupt şi 16 ore. Aici pregătim reţete tradiţionale, cu ingrediente sănătoase, iar atunci când ai şi bucuria gătitului ca mine nu poţi să dai greş. Respectăm întocmai reţetarul impus de bucătăria veche. Se găteşte cu dragoste şi pasiune, iar colectivul este ca o familie.







Ne ştim cu toţii de ani de zile, suntem un tot unitar, povesteşte bucătarul profesionist. Sigur pe el, iute la preparat, dar şi foarte pretenţioas atunci când vine vorba de gust, Cornel Câmpeanu spune că nicuna dintre reţete nu se repetă. “În fiecare zi a săptămânii există un alt meniu care nu se reia în zilele care urmează. De exemplu, astăzi, marţi, avem ciorbă de pui rădăuţeană, varză cu cârnaţi proaspeţi semi-afumaţi şi plăcintă cu portocale. Încercăm să mergem pe meniu variat, bogat şi foarte gustos.







Este important să menţionăm că noi nu folosim produse congelate. Gătim absolute orice: supe, borşuri, supe-cremă, ciorbă, cotlete, chifteluţe marinate, iarhnie de fasole cu ciolan afumat, ostropel de pui cu mămăliguţă, plăcinte, gogoşi, tort, chec”, spune Cornel Câmpeanu.

Se primesc şi comenzi speciale

De altfel, aici toate preferinţele clienţilor îşi găsesc rezolvarea. În bucătăria firmei de catering se primesc şi comenzi speciale: hipocalorice, hiposodice, hipoglucidice, dar şi comenzi pentru acasă la oală sau tavă, cantitate care cuprinde 6-8 porţii. Zilnic, aici se pregătesc 50-60 de porţii, iar bucătarul găteşte câte 5 ore aproximativ 60 de kilograme de alimente.







Ingredientele sunt procurate de la producători locali din ferme sau direct din grădinile de zarzavat. “Am mers pe ideea lucrului bine făcut, cu bun-simt şi de bun-gust. De alfel acesta este şi moto-ul nostru. Exact cum gătim acasă, aceleaşi reţete le punem în practică şi pentur clienţi. cred că ţine de respectful pentru noi înşine, în primul rând,” povesteşte Mariana Luca. Toate comenzile clienţilor se primesc în intervalul orar 10.00-11.30, iar livrările se fac între 12.00 şi 13.30.

Antreprenor cu diplomă

Ion Luca, sufletul proiectului povesteşte că ideea înfiinţării unei firme de catering i-a venit după ce a participat la nişte cursuri de antreprenoriat.







La finalul cursurilor, participanţii au fost obligaţi să întocmească un proiect de afacere. Am primit mult sprijin, la consiliere mă refer, prin Asociaţia Asura şi Asociaţia Adept Transilvania. La final, toţi am primit diplome de antreprenori şi am depus proiectul pentru finanţare.







A mers totul relativ repede, pe 18 aprilie 2019 am semnat contractul de subvenţie, iar pe 12 iunie am primit primii bănuţi, spune antreprenorul. Societatea are sediul la parterul blocului Volna din Călăraşi, într-un spaţiu închiriat şi funcţionează de luni până vineri, între orele 07.30-15.00.





