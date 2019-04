O stradă pentru regele mezelurilor. Aleea care duce spre fabrica Aldis se va numi George Naghi

Iniţiatorul proiectului de hotărâre prin care s-a cerut schimbarea denumirii străzii Gen. Costică Ştefănescu în George Naghi aparţine lui Nicolae Dragu, fost primar al Călăraşiului şi unul dintre cei mai apropiaţi oameni de Regele mezelurilor. La aproape 8 ani de la accidentul nautic în care a pierit fulgerător George Naghi, fondatorul imperiului Aldis, numele străzii care duce la fabrica din Bărăgan va fi schimbat.

„Sunt peste 50 de ani de când îl ştiu pe George Naghi. Am copilărit împreună. Este omul care a construit ceva frumos pentru Călăraşi. A creat peste 1.000 de locuri de muncă. Era foarte cumsecade, bun la suflet, amabil, săritor şi întotdeauna dădea o mână de ajutor şi sărăcilor, dar şi bogaţilor. Am considerat că merită acest lucru. A ţinut foarte mult la familie, a încercat să se dezvolte cât a putut, iar ceea ce a lăsat în urmă nu poate fi contestat. De altfel, George Naghi este singurul patron din România care are statuie. Tot eu am avut iniţiativa de a ridica monumentul la Călăraşi în anul 2015. Mi s-a părut important şi cred în continuare că astfel de oameni merită respectul şi admiraţia noastră”, a povesti Nicolae Dragu.





Aleea care duce spre fabrica Aldis se va numi George Naghi FOTIO Adevărul

Strada care duce la fabrica Aldis este, de fapt, o alee, prin pădure, la ieşirea din Călăraşi. Aici a pus regreatatul George Naghi bazele uneia dintre cel mai mari fabrici de mezeluri din ţară, un brand care continuă să se menţină pe piaţă şi astăzi. Nicolae Dragu spune că denumirea străzii se va face cât mai repede. Există o perioadă legală de contestaţii, dar având în vedere că s-a votat proiectul în unanimitate, nu există impedimente.

Cel mai bogat călărăşean

George Naghi, cel mai bogat călărăşean şi patronul imperiului Aldis, a pierit fulgerător în urmă cu aproape 8 ani într-un accident nautic pe braţul Borcea. Destinul a făcut ca miliardarul să moară pe 7 august 2011, exact aşa cum i-a plăcut să-şi trăiască viaţa. “Bozgoru” era recunoscut pentru pasiunea cu care trăia fiecare clipă. Cu un an înainte să-şi găsească sfârşitul declara că este pasionat de apă şi îi place adrenalina, fiind înnebunit să se plimbe cu iahtul sau cu şalupa pe Dunăre.





Imperiul construit de Geprge Naghi FOTO aldis1990.ro

Mărturisea că îi place să se piardă printre canale, unde admira vegetaţia. Destinul a făcut ca el să piară într-unul din locurile pe care le-a iubit cel mai mult: pe braţul Borcea. George Naghi spunea atunci că era mulţumit de viaţa pe care o duce şi că a avut noroc la bani încă de la 20 de ani. Niciodată nu i-au lipsit. Ascensiunea sa în domeniul comerţului a început încă din anii comunismului, când George Naghi a intrat în alimentaţia publică. Prima dată a vândut mici în bâlci. A lucrat ca ospătar, barman şi a ajuns în cele din urmă şef de unitate la cele mai bune restaurante din oraşul de pe malul Borcei.

Viaţa bate filmul

Moartea subită în vara anului 2011 a miliardarului din Călăraşi a scos la iveală amănunte picante din viaţa acestuia. George Naghi era recunoscut pentru pasiunea cu care îşi trăia viaţa. S-a însurat de trei ori, a căzut în mrejele unei femei superbe, care i-a dăruit un băiat, şi nici acum, la bătrâneţe, nu trecea indiferent pe lângă o femeie frumoasă. „Bozgoru" nu şi-a refuzat nicio plăcere şi a trăit mereu pe muchie de cuţit. A reuşit, totuşi, să se facă iubit de toată lumea şi, în ciuda escapadelor amoroase, şi-a păstrat aproape familia.

Tragedia din 7 august 2011

George Naghi, unul dintre cei mai bogaţi oameni din Bărăgan, a murit pe data de 7 august 2011, la vârsta de 59 de ani, într-un accident nautic produs pe braţul Borcea, în zona dinspre Portul Călăraşi către zona Chiciu.





El se afla în barca proprietate personală, la o plimbare, cu soţia, Alina, care, în urma accidentului, a suferit mai multe traumatisme, refacerea medicală fiind făcută în clinica AKH din Viena. Ancheta efectuată în acest caz de poliţiştii călărăşeni de la Transporturi a stabilit, pe baza expertizelor, atât a bărcii, cât şi cele medico-legale, că miliardarul a fost ucis de propria greşeală. O manevră neinspirată a aruncat barca în mal, iar într-o clipă s-a produs tragedia.





Conform anchetatorilor, George Naghi nu era băut în momentul producerii accidentului şi nici barca pe care o conducea, o ambarcaţiune tip banana Sea Doo, cu motor de 251 cai putere, nu a avut defecţiuni. Fabricată în 2008, barca era în stare excelentă, iar Naghi tocmai îi făcuse revizia tehnică în iulie, cu o lună înainte de accident. Poliţiştii au stabilit că pe apă nu a existat niciun obstacol care să arunce barca în mal. „Nu s-a confirmat aspectul, aşa cum s-a vehiculat, că apa ar fi fost mică sau că a existat vreo dună de nisip care a aruncat barca în mal. În apropiere de locul tragediei, la mal apa are o adâncime de 2 metri", declara în 2011 unul dintre anchetatori.

Afacerea a continuat să funcţioneze

De la dispariţia fulgerătoare a lui George Naghi, imperiul pe care l-a creat a continut să funcţioneze. Alina Naghi, soţia miliardarului, s-a aflat în faţa celei mai mari provocări. Astfel, văduva omului de afaceri a preluat conducerea companiei şi cel mai mare pachet de acţiuni (81%).



Alina Naghi a fost inclusă în ediţia a patra a catalogului “200 cele mai puternice femei din business", ediţie apărută pe piaţă în martie 2015. Conform Ministerului Finanţelor, în 2014 compania a avut pierderi de 4,24 milioane de euro, datorii de 24,24 milioane de euro şi o cifra de afaceri netă de 42,32 milioane de euro. De la o cifră de afaceri de 329, 8 milioane de lei în 2011, anul decesului fondatorului companiei, Aldis a ajuns în 2017 la o cifră de afaceri de 207, 7 milioane lei, un profit de 744.332 lei. Prin fabrica de mezeluri din Bărăgan au trecut, de-a lungul timpului de doi şefi de stat: Ion Iliescu şi Traian Băsescu, dar şi Elena Udrea, fostul premier Emil Boc, fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, dar şi fostul lider PNL, Crin Antonescu.





