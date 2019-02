O delegaţie a Sindicatului din cadrul spitalului, la discuţii cu conducerea CJ privind nemulţumirile legate de venituri

Sindicaliştii, asistente medicale şi personal auxiliar medical sunt nemulţumiţi de reducerea veniturilor din cauza aplicării legii 153/ 2017, care prevede introducerea normei de hrană în cuantumul sporurilor de 30%.

Conducerea Consiliului Judeţean, la solicitarea sindicatului, va înainta Ministerului Sănătăţii o petiţie cu toate doleanţele oamenilor, soluţia temporară găsită de Iliuţă fiind aceea de acordare a unui stimulent financiar pe luna ianuarie 2019, echivalent cu un salariu minim pe economie odată cu aprobarea bugetului judeţului Călăraşi, în conformitate cu legea sănătăţii.

"De la preluarea mandatului de preşedinte am avut o grijă deosebită pentru spital. Am acordat tichete de masă, vouchere de vacanţă, din martie 2018 mi-am dat acordul ca salariile corpului medical să fie plătite la nivelul anului 2022, am acordat sporurile, conform prevederilor legale, la maximum posibil. Sindicaliştii au înţeles că noi, administraţia judeţeană, nu putem schimba legi. În schimb, o să-i sprijinim ca vocea lor sa fie auzită la nivel central", a spus Vasile Iliuţă. La discuţiile care au avut loc la Consiliul Judeţean au partixcipat Vasile Iliuţă, videpreşedintele CJ, Valentin barbu şi administratorul judeţului, Bogdan Georgescu.

