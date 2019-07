Noaptea albă a muzicii folk, organizată pe 19 iulie în parcul Dumbrava

Iubitorii acestui gen muzical se vor bucura de versuri sensibile prinse în buchete melodioase şi interpretate cu sensibilitate de: Mircea Baniciu, Maria Gheorghiu, Clara Mărgineanu, Ştefania Iacob, Adi Bezna, Vali Boghean Band, Tatiana şi Marius Ojog, Cătălin Stepa, Loreta Popa.

”Un proiect cu suflet şi cântec, un gând frumos şi generos care se apropie de împlinire. ,,Noaptea albă a muzicii folk" de la Călăraşi va fi despre prietenie, poezie şi lumină. Oameni dragi aşteaptă alţi oameni dragi, pentru a fi laolaltă într-o noapte cu chitare, poeme şi bucurii, sub un cer din care îngerii vor zâmbi. Folk must go on!”, a scris pe pagina sa de socializare Ştefan Niţu – secretar artistic CJCC , omul care a pus bazele acestui proiect.

Evenimentul cultural ”Noaptea Albă a Muzicii Folk” de anul trecut a fost unul special şi s-a bucurat de aprecierea publicului de toate vârstele, aproximativ 400 de persoane fiind prezente până târziu în noapte la manifestarea organizată de CJCC.

