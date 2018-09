Mustul, cea mai puternică băutură care spală toxinele. De ce trebuie consumat imediat după preparare şi ce conţine

“Mustul conţine vitaminele A, B1, B2 şi vitamina C şi are un efect extrem de revigorant, ajutând la detoxifierea organismului şi la stimularea imunităţii, mustul devenind şi o puternică armă împotriva cancerului datorită conţinutului mare în antioxidanţi. Este, deci, recomandat persoanelor bolnave de cancer, dar şi celor predispuse la această cumplită afecţiune deoarece mustul conţine resveratrol, un antioxidant-minune din pieliţa strugurilor, ce previne şi combate cancerul.

Mai mult decât atât, acelaşi resveratrol are proprietăţi antiinflamatoare, tonice, antidiabetice şi protectoare pentru inimă. Mustul este şi un tonic pentru minte datorită conţinutului său de lecitină şi de săruri de fosfor. Mustul cel mai bun se prepară din strugurii zdrobiţi în blender, cu tot cu coajă, după ce au fost curăţaţi de seminţe. După ce a fost preparat, se consumă imediat şi nu se fierbe deoarece se pierd toate vitaminele şi mineralele esenţiale ”, spune dr. Daniela Stan, medic de familie.

Scade hipertensiunea

Mustul abundă în vitamine şi antioxidanţi cu proprietăţi antitumorale şi de aceea este foarte recomandat tuturor persoanelor. Medicii recomandă mustul pentru a preveni şi a trata numeroase boli, de ochi, de inimă, de rinichi, de stomac, de nutriţie, de imunitate, precum şi pentru a preveni şi trata anemia, astenia, gingivita sau durerile reumatice. O cură de must făcută toamna aduce numai beneficii organismului. Mustul are grijă de inimă, scade hipertensiunea arterială şi diminuează riscul accidentelor vasculare

Prin îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, a elasticităţii arteriale şi a funcţiei vasculare, consumul de must te ajută să eviţi oboseala cardiacă şi te pune la adăpost de accidentele vasculare cerebrale. Polifenolii reduc riscul de formare a cheagurilor de sânge şi oxidarea colesterolului „rău“ – una din principalele cauze ale fixării acestor plachete pe pereţii arterelor. Compusul din must numit resveratrol diminuează luările în greutate, împiedicând astfel apariţia diabetului de tip 2 şi a obezităţii. Polifenolii din must stimulează sistemul imunitar şi reduc leziunile inflamatoare care pot să apară la nivelul celulelor pancreasului, producătoare de insulină.

Cură cu delicioasa licoare

Pentru o cură de must trebuie să aveţi suc de struguri, proaspăt stors şi obţinut din struguri cât se poate de naturali, româneşti sau de la ţară. Se consumă trei pahare de must pe zi, între mesele principale. Se poate creşte cantitatea până ce ajungeţi la doi litri de must pe zi, iar pe tot parcursul curei este bine să nu mai consumaţi dulciuri ori fructe deoarece mustul conţine deja foarte mult zahăr”, spune dr. Daniela Stan. Înainte de începerea unei cure este indicat să cereţi sfatul medicului.