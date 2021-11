Municipiul Călăraşi, obiect de studiu pentru studenţii de la Arhitectură

„Studenţii de la Arhitectură sunt provocaţi să răspundă unor obiective care provin nu doar din soluţionarea tehnică a unui proiect de amenajare peisagistică într-un sit urban, ci, dat fiind implicarea Călăraşiului în parteneriatul european al proiectului de cercetare, prin programul INTERREG – DANUrB+ Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage, există oportunitatea ca proiectul să răspundă unor obiective afirmate la nivel european, de a promova oraşele dunărene, de a gasi noi căi pentru o dezvoltare rezilientă, prin punerea în valoare a patrimoniului şi resurselor locale“, a anunţat municipalitatea.

La sfârşitul săptămânii trecute, însoţiţi de profesorii Angelica Stan, Mihaela Hărmănescu, Vera Marin, Sorin Manea, precum şi de Andra Mitia Dumitru de la Asociaţia de Tranziţie Urbană, studenţii s-au întâlnit cu primarul Marius Grigore Dulce şi cu arhitectul şef Laurenţiu Samoilă, înainte să identifice pe teren siturile alese pentru intervenţii.

La întâlnire au participat şi reprezentanţi locali care au facilitat studenţilor accesul pe teren şi au oferit informaţii suplimentare despre locurile vizate.

La finalul deplasării la Călăraşi, studenţii au vizitat Centrul Cultural Poşta Veche. Lucrările studenţilor vor putea fi vizionate, după terminarea sesiunii de iarnă, într-o expoziţie organizată la Muzeul Municipal Călăraşi.

