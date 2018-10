Ministrul Agriculturii, Petre Daea: Suspiciuni de pestă porcină în trei localităţi din Bărăgan

„Numai două judeţe mai au suspiciuni. Este vorba despre Călăraşi, unde sunt trei localităţi, şi una în Constanţa. Vă aduc însă o veste bună pentru ţară, în zona Bihorului şi Sălaj nu a mai recidivat acest virus şi acolo am trecut la faza a doua, care înseamnă repopulare. Am trecut la etapa a doua printr-un program foarte clar, strict, coordonat, urmarît, analizat, implementat, urmărit zi de zi, de repopulare, adică introducerea porcilor santinelă, pentru a vedea dacă iî locul respectiv există sau va exista virusul (…) Porcii santinelă sunt sub control sanitar veterinar şi vor sta 45 de zile. Urmărim această evolutţe”, a spus ministrul. El a precizat că oferă aceste date în urma informaţiilor pe care le deţine din data de 8 octombrie, de la ora 20.30.

Ministrul a mai precizat că în fiecare zi se închid focare de pestă porcină africană şi, pe măsură ce se ajunge la termenul respectiv, se fac repopulări de către ANSVSA, în prezenta proprietarilor, apoi se urmăreşte evoluţia animalului care anunţă prezenţa sau absenţa virusului.