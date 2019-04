Micro-hidrocentrale în burlane şi baterii din doze de aluminiu. Cum funcţionează dispozitivele inventate de liceeni

Primul şi al doilea loc în competiţia pentru licee de anul acesta, Play Energy, au fost câştigate de elevii Colegiului Naţional „Neagoe Basarab“ din Olteniţa, judeţul Călăraşi. Cele două grupuri de elevi din clasele a XI-a, coordonate de prof. Daniel Anghel au avut cele mai bune proiecte din cele peste 300 depuse de peste 1.500 de elevi care s-au înscris la concurs.

„Two Times Electrical“, proiectul câştigător al locului I, propune utilizarea energiei solare şi a apei de ploaie pentru a obţine independenţa energetică a sălii de clasă. Teodor Dicu, elev în clasa a XI-a la profil matematică-informatică intensiv engleză, este unul dintre elevii care au gândit şi lucrat la proiect, mai bine de două luni. Povesteşte că Play Energy a însemnat pentru el o mare oportunitate de a-şi pune în valoare calităţile şi a reuşit, alături de colegii săi, să demonstreze de ce este capabil.

În laborator, lucru la proiect FOTO Arhivă personală Teodor Dicu

„Munca în echipă nu a fost foarte solicitantă, deoarece toţi suntem foarte buni prieteni, iar proiectele au fost realizate prin acumularea calităţilor fiecăruia, astfel am reusit să aducem potenţial maxim proiectelor. Am lucrat zi de zi, chiar şi după cursuri, însă acest lucru nu ne-a pus piedici în activitatea şcolară“, spune adolescentul.

Valorificarea apei de ploaie

Proiectul, spune Dicu, a fost gândit temeinic şi niciun detaliu nu a fost lăsat la întâmplare: „Ne-am dat seama că nu putem câştiga dacă nu aducem lucruri inovatoare. Ideea genială a fost proiectarea unor micro-hidrocentrale pluviale de către colegii mei, Vlad Dumitrescu şi Tiberiu Mihăilă. Micro-hidrocentralele se montează în burlanele şcolii pentru a valorifica energia apei pluviale. Sala de clasă are expunerea sudică, fapt ce ne-a îndreptat spre folosirea unui panou solar. Pe acesta l-am îmbunătăţit prin aplicarea efectului triboelectric, studiat şi demonstrat didactic de către mine, care produce energie când picăturile de apă cad pe suprafaţa panoului. A doua modilitate de a îmbunătăţi panoul a fost montarea unui sistem de răcire pentru a-i da un randament mai mare, idee venită de la colegul meu Ştefan Bobeică. Totuşi, pentru a monitoriza tot consumul, cel de-al cincilea membru, Ştefan Barbu, a făcut o aplicaţie folosind limbajele de programare C# şi SQL, aplicaţia putând fi descarcată de fiecare elev al clasei“.

Alternativă inedită la iluminare

Locul II în competiţie a fost câştigat tot de o echipă de la „Neagoe Basarab“, cu proiectul „E-light by Redox“, care propune o alternativă inedită în iluminarea holului şcolii prin realizarea unei baterii din doze de aluminiu şi saramură ce produce energie. Gabriela Mică, din clasa a XI-a E, membru al echipei, spune că şi-ar dori să devină inginer. Recunoaşte că procesul de construire a bateriei din aluminiu a fost dificil, deoarece nu a funcţionat din prima şi a trebuit repetat până când s-a produs un voltaj mare.

Festivitatea de premiere FOTO Enel

„Când am aflat rezultatul am fost foarte surprinsă, nu mă aşteptam ca ambele echipe care au reprezentat şcoala noastră să câştige primele două locuri şi m-a motivat ca pe viitor să particip la mai multe proiecte şi concursuri. În proiect am avit sarcina de a construi bateriile şi de a mă implica în activitatea de reciclare a dozelor de aluminiu, această activitate fiind şi ideea mea, unde am putut să implicăm chiar toţi elevii liceului“, povesteşte adolescenta.

Transformarea energiei chimice în energie electrică

Sorana Baltac, unul dintre elevii care au proiectat „E-light by Redox“ spune că această competiţie i-a dat posibilitatea să-şi expună ideile şi să-şi depăşească limitele. „Principiul de funcţionare constă în transformarea energiei chimice în energie electrică. Noi ne-am gândit să folosim această sursă de energie pentru holurile şcolii care sunt slab luminate. Bateria este ieftină, aplicabilă şi accesibilă. A fost un proces destul de lung, cu multe modificîri. Ideea proiectului de a folosi energia chimica a fost a mea, eu mereu fiind pasionată de chimie. Împreună cu mama mea, care este profesoară de chimie, ne-am gandit la o mulţime de variante, de forme pentru baterie şi chiar am încercat diferite tipuri de baterie până să ajungem la forma finală. Am ales bateria aluminiu-aer deoarce putem recicla aluminiul de la dozele de suc consumate de elevii liceului. Restul materialelor necesare sunt cărbune activ şi saramura, care sunt destul de ieftine şi accesibile. Iniţial am vrut să folosim hidroxidul de sodiu în locul saramurii, dar cum ne-am aşteptat, doza de aluminiu s-a corodat. Saramura a fost soluţia ideala, fiind inofensiva atât pentru om, cât şi pentru mediu“, povesteşte Sorana Baltac.

La festivitatea de premiere a competiţiei Play Energy FOTO Enel

Reuşita echipei se datorează şi profesorului coordonator. Este vorba despre Daniel Anghel, profesor de geografie la Colegiul Naţional „Neagoe Basarab“ din Olteniţa. Cu o experienţă de 20 de ani în învăţământ, dascălul a reuşit să-i mobilizeze pe copii, să creadă în potenţialul lor şi să-i ghideze în proiect. A fost persoana care le-a dat încredere în propriile forţe şi care spune că este cel mai mândru de elevii săi. „Cu siguranţă, reuşita este a lor. S-au descurcat remarcabil, iar acest lucru s-a reflectat în rezultatele obţinute. Am ştiut de la început că sunt ambiţioşi, bine pregătiţi şi au viziune. Este o performanţă demnă de toată laudă“, a spus dascălul.

Sorana Baltac, participant proiect „E-light by Redox"

Energie prin metode creative

Enel România a desemnat, la sfârşitul lunii februarie, elevii câştigători ai celei de-a XII-a ediţii a competiţiei naţionale PlayEnergy, un proiect educational dedicat şcolilor gimnaziale şi liceelor, având ca obiectiv promovarea cunoştinţelor despre energie prin metode de învăţare inteligente şi creative.

Decaparea dozelor de aluminiu pentru a le folosi la baterie FOTO Arhivă personală Teodor Dicu

Elevii şi profesorii coordonatori ai echipelor câştigătoare (primele trei clasate la fiecare categorie) sunt premiaţi cu gadget-uri şi echipamente electronice care îi ajută la studiu. În acest an, în funcţie de poziţia din clasament, echipele primesc tablete grafice, proiectoare smartphone, smartwatch-uri, amplificatoare de imagine smartphone, ochelari VR. În plus, instituţiile de învăţământ ale echipelor clasate pe locurile 1, 2 şi 3 primesc finanţări în valoare de 13.500 de lei, 9.000 lei şi, respectiv, 4.500 lei pentru dotări de laborator, astfel încât elevii să poată crea proiecte şi mai complexe în viitor.

