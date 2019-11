Micii cineaşti de la ţară: elevii din Bărăgan care fac filme documentare

Deşi locuiesc aproape de Bucureşti, copiii din comuna Sohatu, judeţul Călăraşi, sunt rupţi de Capitală. Considerând că ei merită o şansă în plus, un absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografie (UNATC), cu formare profesională în Portugalia, le oferă o educaţie alternativă prin participarea gratuită la ateliere de film documentar.

Astfel, timp de 3 luni, la şcoala nr.1 din Sohatu, de 2 ori pe săptămână, copiii vor fi învăţaţi să realizeze mini-filme documentare, pornind de la propriile idei, iar producţiile vor fi prezentate la UNATC. Sohatu este o localitate situată în partea de vest a judeţului Călăraşi, aflată la 35 de kilometri de Bucureşti, o zonă defavorizată unde cei mai mulţi dintre săteni luptă pentru supravieţuire.

„Copiii vor fi aduşi în Bucureşti la proiecţie pentru a le deschide orizonturile şi încercăm să-i expunem în mod prietenos în grupuri care apreciază filmul, pentru a se simţi în largul lor. Acest exerciţiu de încredere are scopul de a le întări stima de sine, de a-i provoca la lucruri inedite“, explică Andrei Dudea. Scopul acţiunii este acela de a oferi copiilor de la ţară şansa să trăiască experienţe care să le stimuleze creativitatea şi să le deschidă orizontul cultural.

Acest lucru este posibil la Sohatu datorită unor tineri entuziaşti de la Bucureşti, care s-au decis să facă ceva pentru copiii din zone defavorizate. Prin proiectul finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), Andrei Dudea, alături de un alt mentor, Eliza Zdru, realizatoare de film documentar, şi de Ionuţ Pirneci, profesor de istorie la şcoala din sat, dar şi de alţi colaboratori din zona de antropologie şi sociologie, le oferă elevilor fericirea de a trăi şi crea lucruri noi.

Prin atelierele de film documentar, copiii îşi dezvoltă un set complex de competenţe ce ţin de analiza şi înţelegerea universului din imediata apropiere, precum şi de reprezentarea vizuală a unui subiect din această sferă. Ei vor fi încurajaţi să povestească despre cum văd ei comuna, relaţia cu părinţii, cu şcoala, oferindu-le posibilitatea de a căuta idei pe care apoi să le dezvolte.

Mini-documentarele vor avea proiecţii publice

În urma atelierelor, care vor avea loc la şcoala nr.1 şi la grădiniţa din Sohatu, vor rezulta câteva mini-documentare, realizate de copii şi orientate spre subiecte din propria viaţă sau din comunitate. Toate vor fi incluse apoi într-un circuit de proiecţii publice. Patriciparea copiiilor la ateliere este gratuită, iar echipamentul şi alte resurse sunt asigurate prin intermediul societăţii PATRUPETREI, fondată de Andrei Dudea, şi care a aplicat pentru finanţarea acestui proiect la AFCN.

„Prin lucrul cu serii mici de copii reuşim să asigurăm atenţie personalizată fiecăruia şi să încurajăm lucrul în echipă pentru toate etapele realizării unui film documentar: de la identificarea şi dezvoltarea unei idei, vizualizare, pregătirea naraţiunii, producţie şi postproducţie. În orice sat sau comună ai ajunge în România o să găseşti astfel de copii. Noi am ales Sohatu pentru că aici am filmat un documentar anul trecut. Am văzut cât de multă nevoie au ei de un context unde să poată veni să participe la activităţi culturale. Să interacţioneze, să discute, să povestească, să întrebe tot ce le trece prin minte. Astfel de activităţi nu numai că îi fac să se simtă mai liberi, dar îi ajută să descopere în ei calităţi pe care nimeni nu i-a ajutat vreodată să le vadă. Iar curajul e, poate, cea mai importantă dintre ele“, spune Andrei Dudea.

Proiectul vizează incluziunea copiilor defavorizaţi

În cadrul atelierelor practice organizate de Andrei Dudea, elevii învaţă lucrul cu camerele de filmat, după care cele 12 mini-documentare care vor rezulta vor fi montate într-un documentar mai lung, de aproximativ 20-30 de minute. Acesta va fi trimis ulterior la festivalul de film pentru adolescenţi. „Nu punem accent pe rezultate, ci pe modul în care reacţionează copiii. Motivul alegerii acestei şcoli este gradul de defavorizare al acestei comunităţi, lipsa accesului comunităţii la resurse culturale, precum şi existenţa unei colaborări anterioare, care a implicat filmarea unui documentar observaţional în cadrul orelor de cultură civică la clasa a VIII-a din Şcoala din Sohatu.

Documentarul a fost realizat în colaborare cu Teach for Romania (ONG responsabil pentru pregătirea şi plasarea unor profesori şi învăţători talentaţi în comunităţile cele mai defavorizate / cu accesul cel mai limitat la cultură din România)“, spune organizatorul.

„Majoritatea copiilor pe care i-am selectat - va fi un grup de 12-14 elevi de la clasele V-VIII - provin din familii defavorizate. Noi încercăm prin acest proiect experimental să creăm un model replicabil. Pentru că astfel de probleme nu sunt doar la Sohatu, ci peste tot în ţară. Ne dorim să lucrăm foarte mult pe partea de incluziune socială, copiii să fie trataţi decent, să înveţe să se exprime, să fie ei înşişi, să le descoperim creativitatea“, povesteşte Andrei Dudea.

„Filmele sunt despre ei înşişi“

Prima întâlnire cu copiii a fost interactivă. Elevii din Sohatu au aflat de la mentori noţiunile de bază pentru realizarea unui film documentar, dar şi ce mesaj trebuie să transmită filmul realizat de ei. Pe toate le-au descoperit cu o curiozitate extraordinară şi cu o dorinţă greu de imaginat de a afla şi a acumula cât mai multe lucruri noi. Ei au răspuns la întrebări, au căutat idei şi au povestit despre viaţa lor în comunitate.

Astfel, prin aceste ateliere li s-a oferit şansa unei noi experienţe cinematografice. La atelierul de film documentar se pune bazele teoretice şi practice pentru realizarea de film, parcurgând toate etapele acesteia: de la idee şi viziunea asupra evoluţiei filmului, la alegerea camerei de filmat, a locaţiilor, a cadrelor şi a metodei de montaj, la apropierea de subiecţi, montarea sunetului şi întregul proces de editare a produsului final, până la faza de proiecţie.

La prima întâlnire, copiii au profitat de experienţa mentorilor care i-au provocat continuu să îşi depăşească limitele şi să facă din filmele lor o cale de a comunica cu lumea.

Pe parcursul atelierului, participanţii au descoperit practici şi metode ale realizării de filme documentare, au învăţat să analizeze conţinutul acestora, să „citească“ detaliile şi să conştientizeze modul în care alegerile regizorului influenţează privitorul, s-au deprins cu tehnicile de filmare în funcţie de subiect, de tipul de material pe care doresc să îl realizeze şi de mediul în care se desfăşoară filmările, şi-au dezvoltat abilităţile de introspecţie şi comunicare.

„Scopul acestor acţiuni este de a-i provoca să privească mai atent lumea din jur şi să vadă dincolo de aparenţe, să arate celorlalţi lumea aşa cum o văd ei, să se cunoască mai bine, descoperindu-se în ceilalţi. Filmele sunt despre ei înşişi, despre căutarea de răspunsuri, despre empatie şi nevoia de confirmare, despre şcoală şi despre bullying, despre prietenie şi timp petrecut împreună, despre locuri pe lângă care trecem nepăsători, despre singurătate şi independenţă“, spune Andrei Dudea.

La final, filmează fără mentori

Cele două ateliere practice de filmare se fac sub coordonarea mentorilor, iar în cadrul atelierului de post-producţie va fi vizionat întreg materialul video şi participanţii vor discuta şi stabili forma finală a montajului. În Programul de ateliere Focus Sohatu, fiecare dintre cei 12 participanți va primi, pe o perioadă limitată, un handycam pe care îl va putea folosi pentru a filma secvenţe ce vor constitui bucăţi din documentarul scurt final. Participanții vor alege împreună cu mentorii subiectele documentarelor, urmând ca primele 3 sesiuni de filmare să se desfășoare sub coordonarea mentorilor, începând cu atelierele practice, iar mai apoi documentarea să fie realizată exclusiv de participanți.