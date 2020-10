Mesajul unui medic pentru guvernanţi, despre monitorizarea bolnavilor de COVID-19: O mulţime de specialişti spun ce e de făcut, dar Batman, Batman...

Într-o postare acidă pe pagina sa de socializare, medicul explică punct cu punct ce este în neregulă cu aceasă ordonanţă. Redăm integral mesajul postat de dr.Sandra Alexiu:

E ora zero. Am reuşit să trec în soft teleconsultaţiile de azi, nu chiar toate, dar nu mai pot, sunt obosită.

Mai aştept un telefon să văd dacă o gâzuţă vaccinată astăzi mai face febră sau a adormit...

Am vorbit la telefon, pe mesagerie şi pe mail cu câţiva pacienţi, am carantinat alţi câţiva despre care am aflat că sunt contacţii unui fluturaş de numai o lună pe care l-am trimis azi-noapte la spital cu febră. Am scris mail la DSP, fiindcă la telefon nu a răspuns nimeni, probabil nu au gardă. Nu ştiu... Dar nu răspund.... Şi nici nu există o linie dedicată medicilor care sună la DSP, aşa că ar trebui să ne înregimentam şi noi în coada luuuungă a suspecţilor care sună în disperare, sa se poată programa la testare...

Acum mă uit cu infinit dispreţ la ordonanţa publicată astăzi în MO pentru care m-au tot sunat jurnaliştii joi şi vineri. Câteva rânduri din ordonanţă reprezintă chintesenţa relaţiei noastre de 20 de ani cu casele de asigurări: acelaşi dispreţ, aceeaşi derâdere a ideii de parteneriat, indiferent de partidul aflat la putere.

Ce aştepta o ţară întreagă cu sufletul la gură ? Clarificări despre monitorizarea pacienţilor, expresia nesfârşitei griji a statului pentru bolnavii săi plătitori de taxe.

Ce a căpătat ţara?

Un document plin de erori, născut în trei săptămâni, după declaraţii aiurite, prin care statul se spală pe mâini de o parte din bolnavi care sunt lăsaţi să se descurce cum o vrea imunitatea lor, îndesaţi cu suplimentele care zburdă în reclamele la televizor. Şi e doar un moment în timp, urmează alte ordine, decizii, hotărâri, norme de aplicare până să devină aplicabil...

Ce aştepta medicul de familie?

Clarificări ale declaraţiilor aiuritoare pe care le aude de trei săptămâni încoace, limpezirea traseului pacientului, actualizarea protocolului terapeutic în Covid 19 (ca toată lumea vuieşte, toate studiile s-au scuturat de hidroxiclorochină, lopinavir, remdesivir şi caută în disperare leacul în vitamine, până şi Cochrane le-a spus, o mulţime de specialişti spun ce e de făcut dar Batman, Batman...), simplificare, debirocratizare, ca să câştigăm din timpul decât harţoagelor pentru a ne putea vedea şi asculta pacienţii...

Ce a primit medicul de familie? Nimic nou, acelaşi limbaj de stăpân de sclavi, în dispreţul legii şi al unei relaţii contractuale fireşti. Nu au fost în stare să pună stavilă demisiilor din spitale, fugii epidemiologilor din direcţia sanitară cea mai mare din tara asta, băgatului sub masă al multora din sistem, dar când vine vorba de medicii de familie, contractarea monitorizării pacienţilor devine OBLIGATORIE şi se însoţeşte de SANCŢIUNI!

Adică nu am plecat nicăieri, am ţinut în cârcă tot sistemul, am avut grijă de pacienţi, înghiţind umilinţe şi înjumătăţiri de facturi, doar ca să stăm lângă pacientii noştri şi acum ne ameninţaţi că dacă nu ii monitorizam ne tăiaţi fondurile înainte de a ni le calcula?

Nu protocoale, nu tratamente, nu algoritmi de diagnostic, nu ghiduri... Ne-am tradus singuri, ne-am instruit singuri, ne-am făcut rost singuri de spirt, clor şi măşti cu 7 lei bucata, după ce aţi vrut să ni le vindeţi prin Unifarm la de zece ori preţul, scanăm disperaţi zilnic internetul după informaţii, ne-aţi lăsat de izbelişte pe noi şi pe copiii noştri înfipţi în online ca să vă ţineţi alegerile şi ordinile de zi, ne-aţi ocolit cu stimulentul de risc până a venit iarna şi acum ne daţi sancţiuni dacă nu ne monitorizăm pacienţii, mai îngroziţi să intre în sistemul de sănătate sau că rămân fără concedii, decât de boala în sine?

Şi apoi aşteptaţi voturi?

Sau şi mai rău, respect?!

