Mesajul dur al unui pediatru pentru cei care îi pun pe doctorii demisionari la zid: Un medic viu, mai bun decât unul mort

Iată ce mesaj a postat dr.Ghiţă pe pagina sa de socializare:

Citesc.....,citesc si nu-mi vine sa cred!Toate popoarele isi aplauda medicii, sunt bolnavi si morti printre ei, imbracati care cum îi permite bugetul tarii si normele de protectie specifice fiecarei sectii, fiecarui compartiment!Sunt oameni tineri, sunt romani, multi, prea multi zic eu printre ei!

În USA sunt infoliati in saci galbeni, pentru produse cu risc biologic, pentru ca asta au ajuns, bombe biologice, un medic infectat transmite la mai mult de jumatate din pacienti noul coronavirus !

Suntem in etapa in care trebuie sa tratam fiecare pacient si, va rog sa nu va suparati ,drept infectat !!Viteji au fost, unii umplu cimitirele, altii spitalele!Si ce daca esti medic sau cadru medical?ACEST VIRUS OMOARA!

Nu este cazul sa va spun ca in sistemul medical romanesc nu prea sunt tineri, acestia au luat drumul pribegiei iar cei ramasi au trecut de varsta pensionarii! Nu judecati de ce oameni de 65-70 de ani isi dau demisia, si nici pentru cei 300 sau 500 euro cu care sunt ademeniti, ca in ultimul discurs al lui Ceausescu, nu entuziasmeaza !

Acesti oameni si-au facut datoria si cei mai multi lucreaza pentru ca au fost solicitati dupa varsta pensionarii sa lucreze, dupa ce au lucrat toata viata doua norme (a doua in garzi)!

Tu care judeci medicii vrei sa mori stiind ca ai in corp afectiuni pulmonare, cardiace, diabet la 65-70 ani, vrei sa o faci oare constient ?---vrei sa-ti omori nepotii, sotia, mama, constient fiind de contagiozitatea afectiunii ? Vom respecta juramantul, eu NU am solicitat in caz de pandemie foloase materiale! Va rog sa ne apreciati asa cum suntem, ca incercam cu toate fortele sa ne punem in calea bolii!

CRED CA SUNT FORŢE CARE CONDUC DENIGRAREA MEDICILOR. DACA VRETI SA NE AJUTATI, SOLICITATI ALATURI DE NOI, E C H I P A M E N T D E P R OT EC- T I E!

UN MEDIC VIU ESTE MAI BUN DECAT UNUL MORT !