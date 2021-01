Medicul care refuză pacienţii nevaccinaţi, apărat de un celebru psihiatru: Bune doar să faceţi panaramă

Iată mesajul pe care l-a transmis Gabriel Diaconu:

„Iosefinei Pascal, exuberantei avocate Şoşoacă, onorată audienţă şi care v-oţi mai nimeri să vă daţi cu părerea privind prietenul meu, doctorul Catalin Petrencic,

Să vă ferească sfântul vreodată să-l jigniţi, să aruncaţi cu noroi într-un om care valorează cât o sută ca voi, bune doar să vă ridicaţi fustele în cap şi să faceţi panaramă...

Următoarele rânduri nu-mi aparţin. Nu spun cine le-a scris, doar că mi-a plăcut atât de mult povestea, felul în care a fost spusă, şi atât de confraternal rostită, încât cred că va lămuri oamenii despre doctorul Petrencic, cel care a rostit un adevăr medical: refuzul vaccinării e un vot de blam medicului care îl recomandă, deci medicul e liber să-şi retragă colaborarea medicală cu pacientul, de vreme ce legea sănătăţii spune clar care e raportul medic-pacient.

***

«Cătălin are o istorie ca un roman.

Multe televiziuni i-au filmat cabinetul şi i-au spus povestea.

E povestea tipica a orăşeanului care, deşi putea avea o carieră strălucită la catedră (e coautor la una din cărţile de anatomie a catedrei UMF Bucureşti), a ales sa îngrijească oamenii necăjiţi din fundul lumii.

În 2006 a ieşit Dunărea din matca şi a distrus tot ce avea, cabinetul, casa. Tot.

A trăit în cort, unde şi-a văzut şi de pacienţi, când a venit DSP în loc să-l ajute l-au amendat pentru ca îşi desfăşura activitatea în "condiţii necorespunzătoare".

Atunci a venit ministrul Nicolăescu şi a maturat cu DSP - ul....

Cătălin e genul pasionat. Naşte. Suturează. Îndreaptă oase. Are o minte de finanţist extraordinar, el ne-a făcut toate calculele cu care am mers la casa naţională de asigurări de sănătate şi el este cel care a făcut de doua ori harta deficitului de medici din România, care a stat la baza multor rapoarte naţionale, punând fiecare cabinet din tara asta pe google maps.

El e un faurar.

În 2006 l-am cunoscut, la inundaţii. Am aflat de el şi am condus o colecta de materiale, medicamente, tot ce am putut strânge într-o dubă şi ne-am dus acolo la el.

Acolo am înfiinţat departamentul de rural al SNMF şi acolo s-au născut cele mai frumoase proiecte legate de viaţa la ţară a medicului de familie, inclusiv o conferinta de nivel european, tot acolo s-a născut.

S-a mutat mai la deal de fosta lui casă, după inundaţii, şi şi-a reluat viaţa de la zero. Acum are acolo o casa, o curte şi un foişor unde se răsucesc periodic cele mai importante idei din medicina de familie, fiindca ne strângem cu drag acolo.»

Acum, Mme. Şoşoacă respectiv Iosefina Pascal, când e ultima oară când aţi pus mâna pe coada vreunei sape? Că de vorbit nu-i greu.“

Pe 12 ianuarie, medicul din Mănăstirea a anunţat pe pagina sa de socializare că pacienţii care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoaşi de pe lista sa. Medicul invocă un articol din lege şi spune că atâta timp cât pacienţii nu au încredere în sfaturile sale, nu le mai poate asigura asistenţă medicală. Dr. Cătălin Petrencic a anunţat faptul că el s-a vaccinat anti-COVID-19.

Într-o interveniţe la DIGI 24, medicul a explicat argumentele care au stat la baza deciziei sale: Cei mai mulţi vor să se vaccineze, dar am şi pacienţi care refuză vaccinarea. Pentru că se apropie etapa a doua de vaccinare şi pentru că am mulţi pacienţi cronici peste 65 de ani, am început pe cei care s-au prezentat la cabinet să-i întreb cum vor proceda, dacă se vor vaccina sau nu. Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu şi 7 că se mai gândesc. Astăzi am avut o discuţie mai aprinsă cu o pacientă cronică, cu mai multe boli, care mi-a spus clar că ea nu se vaccinează. De aici mi-a venit această idee, mi se pare anormal ca un pacient înscris la mine cu asemenea comorbitităţi să aibă asemenea reacţie. Până acum venea, lua reţeta, o consultam, urma indicaţiile şi acum spune nu la o întrebare, ştiind că eu m-am vaccinat în urmă cu o săptămână.

Acesta a precizat că lucrează într-un cabinet de la ţară şi imediat după ce s-a vaccinat şi-a dorit să facă dovada că are încredere deplină în acest vaccin, tocmai pentru a-şi îndemna pacienţii să-i urmeze exemplul.

"Eu sunt medic la ţară, cabinetul este la ţară, la 30 de kilometri de Olteniţa, 40 de Călăraşi, 70 de kilometri de Bucureşti. Am postat pe pagina mea de Facebook informaţia că m-am vaccinat, fotografie din timpul vaccinării şi eu şi asistentul, am făcut dovada că am încredere deplină în acest vaccin. Un argument mai puternic nu ştiu dacă pot aduce în faţa unui pacient în a garanta vaccinarea", susţine Cătălin Petrencic.

Oamenii trebuie să realizeze că nu ne jucăm, că situaţia este una dură şi nu există altă soluţie la momentul actual pentru a încerca să revenim la viaţa de dinainte, a mai spus medicul, într-o intervenţie la Digi24.

„În 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane“

Dr.Cătălin Petrencic, medic de familie în comuna Mănăstirea spune că nu înţelege de ce până acum unii pacienţi l-au ascultat şi i-au urmat cu stricteţte sfaturile, iar acum sunt contra vaccinării, în condiţiile în care el s-a imunizat în urmă cu o săptămână şi i-a sfătuit pe toţi să facă acest lucru. Ca să fie bine înţeles, medicul a postat un mesaj pe o pagină de socializare în care îi anunţă pe oameni cum stau lucrurile:

Asiguratii, Conform art 231, alin e), din Legea 95/2006 au obligatia "să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului". Conform acestui acrticol de lege, anunţ public de acum că toate persoanele înscrise la mine care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoase de pe lusta mea de medic de familie.

Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienţii care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovada că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă. În cei 33 de ani de practică, am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări şi nu am avut reacţii adverse decât foarte putine si minore.

Cred în vaccinuri, chiar şi în cele nou apărute sau schimbate în aceşti ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importantă a activităţii de preventie. În toţi aceşti ani am avut o singură persoană care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil şi i-am cerut să-i ia fişa şi să se mute la alt medic. Ceea ce a şi facut, a scris medicul pe pagina sa de socializare. Mesajul a stârnit o serie de reacţii, cele mai multe din parte colegilor de breaslă, care sunt total de acord cu demersul lui Cătălin Petrencic.