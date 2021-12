Masa fericirii pentru sute de copii, pusă la Călăraşi. Secretul bucatelor delicioase preparate de mama Cornelia

Cornelia, alături de Elisei, unul dintre cei trei fii ai săi FOTO I.S.

De la primele ore ale dimineţii, la Centrul Speranţa care face parte din Asociaţia Mâini Deschise se fac pregătiri pentru micul dejun. Marţi, de exemplu, copiiilor li se dau castroane pline cu lapte şi cereale şi câte o banană. Mănâncă toţi în linişte şi au grijă să ducă vasele goale la bucătărie. Mai mulţi voluntari, dar şi directorul centrului, Carmen Stoian, supraveghează în sala de mese.

Cei mai mulţi dintre ei sunt copii care provin din familii numeroase, cu câte 5-6 sau chiar 9 fraţi, unde doar un singur părinte lucrează, în cel mai fericit caz. În majoritatea familiilor, niciunul dintre părinţi nu are o sursă de venit.

Cornelia Burtoiu are 51 de ani şi spune că face preparate cu dragoste şi din tot sufletul. Iubirea pentru oameni este ingredientul secret pe care îl adaugă în fiecare oală cu mâncare. Nu oboseşte niciodată şi nu se plânge de nimic. Este veselă, optimistă şi îi încurajează pe toţi. "Fac totul cu mai mult drag decât pentru copiii mei, acasă. M-am ataşat de ei, iar când îi aud că mă strigă <mama Cornelia> îmi dau lacrimile. Ne-am obişnuit unii cu alţii, suntem o adevărată familie, iar eu nu îi refuz niciodată cu nimic", spune ea.

Ar mânca zilnic doar paste

Cornelia povesteşte că pentru aceşti copii găteşte 3 zile pe săptămână. Marţi, miercuri şi joi, aceştia primesc 3 mese zilnic şi sunt ajutaţi să-şi facă temele. O parte din preparatele gătite aici ajunge şi în cartierul 2 Moldoveni, acolo unde Asociaţia are încă un centru social deschis.

Cornelia găteşte de aproape 5 ani pentru copiii nevoiaşi care vin la centrul Speranţa din cartierul Obor FOTO I.S.

"Aici se fac preparate continuu. Am şi ajutoare în bucătărie, pentru că nimic nu se poate face decât în echipă. Mergem la cumpărături pentru aprovizionare, iar mâncarea este bine primită de fiecare dată", eplică femeia. Lla fiecare masă, copiii primesc şi fructe, petnru că acestea sunt esenţiale în creşterea lor. Îi răsfaţă şi cu dulciuri, fiecare după poftă.

"Nu rezist să nu le fac tot ce îşi doresc. Cer clătite, gogoşi, prăjitură cu mere, plăcinte, iar pastele cu brânză sunt preferatele lor. Ar mânca zilnic doar paste. Meniul este unul diversificat, la care ţinem cont de calitate. În fiecare fel de mâncare se găseşte şi puţină carne. Totul este consistent, proaspăt şi pregătit aşa cum se cuvine. Cantităţile sunt impresionante. O oală de mâncare are 60 de litri. Pentru o tocăniţă adăugăm 30 de kilograme de cartofi, 2 kilograme de ceapă, 4-5 kilograme de carne sau cârnaţi, ţelină, ardei", explică bucătăreasa centrului.

Prepară ciorbe, tocaniţe, fasole, mămăliguţă cu brânză şi smântăna, varză, pate, orez cu lapte, dar şi preparate tradiţionale. Pentru masa de sărbători, copiii vor avea în meniu sărmăluţe, 1.500-1.700 de sarmale vor fi pregătite, tobă, cârnaţi, cozonac, dar şi multe fructe.

Aici şi-a găsit împlinirea

Alături de aceşti copii, care sunt de mai multe etnii: română, turcă, romă, femeia povesteşte că şi-a găsit împlinirea.

Zilnic sunt preparate zeci de kilograme de alimente FOTO I.S.

"Am şi eu 3 băieţi, toţi căsătoriţi, dar lângă aceste suflete sărmane mi-am descoperit calităţi nebănuite. Nu m-aş fi gândit că pot să îi iubesc şi să mă emoţioneze fiecare poveste în parte. Totul ţine de puterea dăruirii, cred eu. Este important ca prin gesturi mici să facem lucruri însemnate. Îmi dau seama după privirea lor că sunt bucuroşi, că se simt bine aici şi că vin cu tot dragul. Sunt copii care au nevoie de ajutor, de un exemplu bun pentru a nu apuca pe cărări greşite în viaţă," spune Cornelia Burtoiu.

Nici ea nu a avut o viaţă lipsită de griji. A trecut printr-un divorţ dureros în urmă cu mai mulţi ani, a lucrat în Spania pentru a-şi ajuta cei trei băieţi. Nu s-a lăsat învinsă de greutăţi, iar la Centrul Speranţa spune că i s-a oferit cea mai frumoasă lecţie de viaţă: să înveţi să dăruieşti cu tot sufletul.

Cornelia găteşte de aproape 5 ani pentru copiii nevoiaşi care vin la centrul Speranţa din cartierul Obor FOTO I.S.

E mai bine decât acasă

La rândul lor, copiii spun că aici le este cel mai bine şi se simt fericiţi.

Ayhan are 12 ani şi nu a mers la şcoală, deşi i-ar plăcea să înveţe să scrie şi să citească. Mai are 8 fraţi acasă, iar unul dintre ei este orb din naştere. Vine cu Aligean de mână la Centrul Speranţa în fiecare zi şi primesc mâncare.

Copiii sunt fericiţi că primesc mâncare FOTO I.S.

„Ne place mult aici, toată lumea se poartă bine cu noi. Acasă nu mâncăm ce primim aici. Ne creşte mama, singură, pentru că tatăl nostru a murit. E foarte greu, dar suntem fericiţi când venim aici. Mama Cornelia este cea mai bună!”, povesteşte băiatul în timp ce adună ultimele linguri de lapte din castron.

Şi Ozan, de 14 ani, vine alături de fratele său la Centrul Speranţa. El este la şcoală în clasa a VIII-a, şi spune că părinţii nu au prea multe posibilităţi să le ofere tot ce îşi doresc.

Ayhan şi fratele său, Aligean (dreapta), orb din naştere, vin şi mănâncă la Centrul Speranţa FOTO I.S.

„Îmi place să merg la şcoală, nu vreau să renunt şi mă simt foarte bine aici. Toată lumea este drăguţă şi primim cele mai gustoase mâncăruri”, spune băiatul.

Elisa, de 13 ani, este în clasa a V-a. Acasă mai are 8 fraţi şi doar tata aduce bani în casă. „Mama este foarte bolnavă, are probleme cu inima si nu poate lucra. Puţinii bani pe care îi avem nu ajung pentru toţi. Eu vin aici şi sunt foarte mulţumită de ceea ce primesc. La Centrul Speranţa e mai bine decât acasă, mai ales de sărbători. Acasă nu am primit niciodată daruri”, spune fata mâhnită.

Copii bucuroşi că primesc mâncare FOTO Asociaţia Mâini Deschise

Fapte bune, cu bani din sponsorizări

La Centrul Speranţa din cartierul Obor, dar şi la cel din zona 2 Moldoveni, peste 100 de copii primesc hrană. Cornelia Burtoiu găteşte pentru ambele centre. „De aici, după ce mâncarea este gata, fiul meu, Elisei, vine cu maşina şi ia o parte din preparate şi pentru copiii de acolo”, spune femeia.

Mâncarea pregătită de Cornelia ajunge şi la centrul Asociaţiei Mâini Deschise din cartierul 2 Moldoveni. FOTO Asociaţia Mâini Deschise

Elisei Dragu Nagel coordonează cele două centre în cadrul Asociaţiei Mâini Deschise. Toate donaţiile pentru persoanele defavorizate sunt sprijinite de sponsorizări din toată lumea. Banii vin din Germania, Spania, SUA, iar coordonatorii de pe plan local se îngrijesc de oamenii sărmani, cărora le asigură alimente, haine, încălţăminte, rechizite şi jucării pentru copii. De asemenea, Asociaţia a donat, la începutul lunii octombrie, 14 paturi electrice pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă din Călăraşi.