Mărturisiri de suflet ale Cristinei Ţopescu despre credinţă, păcate şi iertare. Ce a spus vedeta după întâlnirea cu un preot

Acest lucru vine însă în contradicţie cu declaraţia familiei care a anunţat că trupul neînsufleşit va fi incinerat, la dorinţa regretatei prezentatoare TV. Ca o ironie a sorţii, acum, pe ultimul drum, Cristina Ţopescu nu va avea parte de o slujbă de înmormântare, oficiată de un preot, pentru că incinerarea este considerată un păcat de Biserica Ortodoxă. Totuşi, cei care vor dori să-şi ia rămas bun şi să-i aprindă o lumânare o pot face începând de miercuri, de la ora 14.00, la capela Cimitirului Bellu, acolo unde va fi depusă. Iniţial, familia a anunţat că incinerarea va avea loc miercuri, 15 ianuarie, însă ieri au reprogramat-o pentru joi.

Redăm integral mesajul postat pe pagina de socializare a prezentatoarei TV, pe 2 octombrie 2018 în care vorbea despre credinţă, vinovăţie, generozitate, tristeţe, furie şi iertare.

INTALNIRI DUPA CARE POTI FI MAI BUN (2 octombrie 2018)

Am intalnit ieri un om minunat. E preot. Pare din alta lume, de pe alta planeta, aproape. E bland, bun, cald si are o voce ca o mangaiere pe suflet. Stiam eu ca exista si asemenea preoti, am sperat tot timpul ca voi intalni unul. Ca sa-mi redea increderea zdruncinata in oameni care se dedica mai mult lui Dumnezeu decat cei mai multi dintre noi. Sau asta pretind ca fac. Sa-mi confirm convingerea, tot mai plapanda in ultima vreme, ca sunt printre ei si preoti autentici, adica oameni macar mai intelepti decat pacatosii de noi.

Eu, de ce sa mint, sunt credincioasa, dar practicanta nu sunt, nu merg la biserica prea des. Am auzit o gramada de preoti dand indicatii pretioase cum sa voteze enoriasii lor, tinand predici de parc-ar recita o poezie invatata pe de rost, fara vibratie, fara vreun fior pe care l-am putea banui ca pe unul divin. Pentru mine un preot ar trebui sa fie in primul rand un om bun, cald si calin, care ne asculta, ne da povete, ne linisteste si alina, dar mai ales nu ne judeca. Ne judecam destul noi intre noi. Pentru mine credinta e sa faci cat poti de mult bine in jurul tau, sa ajuti si sa incerci sa nu faci rau. Macar cu gandul si cu fapta, ca, cu vorba, o mai luam razna toti, cand ne maniem. Poate doar introvertitii n-o fac, ei pacatuiesc, pesemne, cu gandul. Da, mania, furia sunt, stiu, pacate mari. Marturisesc ca am acest resentiment de cate ori ceva mi se pare unfair, incorect, mincinos, ipocrit, crud, josnic, nedemn, etc...E o perceptie subiectiva, sigur, dar fiecare dintre noi asta are, perceptii subiective. Toti evaluam prin prisma principiilor noastre, a temperamentului si, cred, si a educatiei de care am avut parte. Ma consoleaza un singur lucru: ma manii degraba, dar imi trece repede. Cred ca daca as vorbi mai des cu omul asta minunat, cred ca nu m-as mai mania niciodata. As vedea, poate, la fel lucrurile, dar mi-as mai domoli patima, patimile. Si imi doresc sa mai vorbesc cu acest om, tare mult imi doresc.

Dumnezeu, pentru mine, e...nu stiu cum sa-i spun (cine ar putea-o face?) un fel de energie buna, suprema, care tot incearca, tot incearca sa ne traga spre Bine, ne da lectii de viata ce pot parea dure, uneori, tot ca sa ne indrepte spre Calea cea Buna, dar nici macar El nu ne poate opri din drumul ce noua ni se pare mai neted si mai lin catre pacat. Cam asta e natura umana. Cand facem lucruri bune, nobile, senzatia mea e ca luptam impotriva propriei noastre naturi. Am invins, nu ne-am lasat infranti ! Ne-am invins pe noi insine, intr-un mod atat de fericit, nu? Dar de cate ori ne iese asta? Dumnezeu nu e infrant niciodata, El poate fi trist, niciodata manios si se roaga, probabil, la El insusi, in continuare, pentru noi.

Cand i-am marturisit acestui om minunat ca sunt lucruri pe care inca nu le pot ierta, ca ma simt vinovata pentru asta, dar ca imi doresc sa ajung la generozitatea de a ierta tot, el nu mi-a spus ca mania e un pacat mare, simtise ca intelegeam asta, mi-a zis doar atat: e firesc, e omenesc sa nu poti ierta usor uneori, o sa ierti in cele din urma. Pentru ca iti doresti asta. In clipa aia, am simtit deja ca sunt pe drumul cel bun, iar ce mi-a spus mi-a dat parca si mai multa putere sa incep asa, usor usor, sa alung toate tristetile sau furiile care ma mai bantuie, desi, de cand ma stiu, incerc sa nu simt urat niciodata. Nu-mi iese tot timpul, am multe revolte si multe proteste, fie interioare sau cat se poate de externalizate:)

Am simtit nevoia sa scriu toate astea in primul rand pentru ca intalnirea mea de ieri cu acest om, preot, alaturi de Roxana, un suflet frumos. a fost una speciala in viata mea. si va ramane asa, simt asta. Iar, in al doilea rand, am simtit sa scriu asta pentru ca nu m-am putut retine sa nu ma gandesc: ce legatura are REFRENDUMUL asta cu Dumnezeu, cu iubirea, cu sufletul si cu scanteia divina din noi, cu victoria noastra asupra raului atunci cand suntem buni?

