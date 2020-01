Marcel Ciolacu, liderul interimar PSD, pe malul Borcei: „După două nereuşite, încercăm să o moşmolim din nou“

Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, la Călăraşi FOTO I.S.

Liderul PSD şi secretarul general, Paul Stănescu, participă la Conferinţa Judeţeană a PSD Călăraşi pentru desemnarea delegaţilor la Congresul Naţional din februarie 2020.

Ciolacu a spus că nu vor exista ”categoric” negocieri cu PNL ”o perioadă lungă de timp” şi a recunoscut că lipsa unor analize la nivelul PSD, după alegeri, a fost o greşeală. ”Ne-am buruat prea mult şi am uitat neperformanţa, după două nereuşite, europarlamentare şi prezidenţiale, încercăm să o moşmolim din nou”, a spus Ciolacu.

”Categoric nu o să avem negocieri cu PNL o perioadă lungă de timp. Structura politicii româneşti în momentul acesta arată foarte clar doi piloni, unul de stânga şi unul de dreapta, unul fiind PSD, altul PNL. A apărut acel USR, vedem fiecare dintre noi că, încet-încet, acea flacără de imaculaţi începe să se stingă”, a spus, duminică, în dechiderea Conferinţei Judeţene a PSD Călăraşi, Marcel Ciolacu.

Acesta a explicat că el şi Paul Stănescu nu se vor implica în filialele judeţene, care au drept de decizie.

”Deciziile aparţin organizaţiei, rezultatele, de asemenea, aparţin organizaţiei, atât reuşitele, cât şi nereuşitele. A fost o greşeală mare, şi o recunosc fără nicio reţinere, lipsa la nivel central a unor analize după ce-am avut alegeri. Întotdeauna după ce-am avut alegeri, ori ne-am bucurat prea mult şi am uitat neperformanţa, am uitat poate şi meritocraţia politică şi am ajuns după două nereuşite, europarlamentare şi prezidenţiale, să încercăm să o moşmolim din nou. Lucrul acesta nu se mai poate întâmpla după alegerile locale şi generale de anul acesta”, a mai spus Ciolacu.

La Călăraşi, Organizaţia Judeţeană a anunţat mobilizare pentru alegerile locale, cu scopul de a recâştiga judeţul, având în vedere că în acest moment din cei 55 de primari, doar 15 sunt de la PSD. La nivel judeţean există 261 de consilieri PSD. În ultimii 16 ani, niciun candidat PSD nu a reuşit să devină primar al Municipiului Călăraşi.

Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodată”