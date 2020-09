Ludovic Orban, despre redeschiderea şcolilor: Copiii sunt mai puţin expuşi riscului decât la locurile de joacă

Ludovic Orban i-a asigurat pe parinţi că elevii vor fi în siguranţă la şcoală FOTO I.S.

"Învăţământul este o necesitate. Copiii trebuie încurajaţi să meargă la şcoală pentru dezvoltarea lor, iar părinţilor le transmit să aibă încredere pentru că aceştia sunt mai puţin expuşi riscului la şcoală decât dacă se află la locurile de joacă sau oriunde, în aer liber. Am luat toate măsurile necesare pentru ca şcolile să se deschidă în siguranţă. Copiii trebuie învăţaţi să respecte regulile sanitare, iar părinţii să fie atenţi la orice simptom de boală al acestora", a spus premierul Ludovic Orban, care a menţionat faptul că îmbolnăviri în rândul copiilor au existat în cele 6 luni de pandemie, chiar dacă şcolile au fost închise.

"Eu am încredere în dascălii din România, am încredere în sistemul de educaţie din România. Sunt convins că la şcoală copilul va fi mai puţin expus riscului de îmbolnăvire decât liber în alte locuri, pe terenul de joacă. Noi vom urmări respectarea regulilor de protecţie sanitară, vom urmări orice disfuncţionalitate care poate să apară” a declarat Ludovic Orban duminică, într-o conferinţă de presă, întrebat ce mesaj are pentru părinţii care se tem că după ce vor merge la şcoală copiii lor s-ar putea infecta cu virusul SARS-CoV-2”, a afirmat Ludovic Orban, duminică după vizita la monumentul istoric Poşta Veche reabilitat din fonduri europene din Călăraşi.

Premierul susţine că a ţinut permanent legătura cu cei implicaţi în actul educaţional pentru a lua toate măsurile „care să apere sănătatea copiilor”. Orban a subliniat necesitatea organizării cursurilor care este spre beneficiul elevilor.

„Sigur că şi părinţii trebuie să aibă încredere. Începerea anului şcolar este o necesitate. Patru luni de zile cursurile au fost online într-o adaptare care a generat o situaţie în care este necesară începerea şcolii. Orice părinte care îşi iubeşte copilul ştie că fiecare elev are nevoie de procesul educaţional, acest proces este fundamental pentru dezvoltarea fiecărui elev. (...) Sigur că există temeri, că sunt diferite aspecte care nu au fost puse la punct în detaliu, dar orice fel de aspect poate fi remediat” a adăugat Orban.

El le-a cerut părinţilor să îşi înveţe copiii să respecte regulile de protecţie.

„Eu îi rog se părinţi să aibă încredere, să le spună copiilor lor să respecte măsurile de protecţie sanitară care sunt instituite în cadrul fiecărei şcoli. Trebuie să aibă încredere pentru că sunt în beneficiul copiilor” a mai declarat prim-ministrul.

Orban a precizat că şi în vacanţă a existat o rată de infectare a populaţiei şcolare, iar datele statistice arată că aceasta este de peste 6%.

„Deci au fost copii care s-au îmbolnăvit fără să fie la şcoală. E posibil ca la şcoală unii să fie vină deja infectaţi, nu neapărat să dobândească. Nu trebuie să intrăm în panică sau să privim cu neîncredere tot acest proces. Vom urmări prin Direcţiile de Sănătate Publică şi prin Inspectoratele Şcolare modul în care începe şcoala, vom urmări modul în care sunt implementate măsurile stabilite, vom încerca să corectăm orice situaţie apare şi îi rog pe părinţi să aibă încredere. Copiii au nevoie la şcoală să reia procesul de învăţare pentru că este fundamental pentru formarea lor ca oameni” a concluzionat şeful Executivului.

Premierul Ludovic Orban a venit duminică, 13 septembrie, în vizită la Călăraşi. Şeful Guvernului a inspectat bazinul de înot din municipiu, investiţie finanţată de CNI, următoarea oprire fiind monumentul istoric Poşta Veche, reabilitat cu fonduri europene.

De asemenea, Orban va vizita şi şcoala din satul Rasa, comuna Grădiştea, obiectiv reabilitat, modernizat şi extins din fonduri guvernamentale.Şeful Guvernului a fost primit la Călăraşi de primarul municipiului, Daniel Ştefan Drăgulin.

