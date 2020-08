Lică, omul faptelor bune. Palmaresul unui pompier care îşi face datoria şi în timpul liber

Pentru a-l face cunoscut lumii, colegii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din Călăraşi i-au transmis un mesaj de mulţumire pe pagina de socializare a instituţiei.

Redăm mesajul integral:

Faptele bune nu pot trece neobservate. Noi toţi la muncă îi spunem "Lică". Îl cheamă Lică Constantin, are 36 de ani şi este pompier profesionist din anul 2006, an în care a promovat un examen de încadrare directă din sursă externă. Este căsătorit şi are o fetiţă de care este tare mândru.

Îşi face datoria cu simţ de răspundere tură de tură când este la serviciu. Şi aici am vrut să ajung. Nu se poate "abţine". "Comite fapte bune" şi în timpul liber. De curând, în data de 27 august a găsit un portofel cu bani şi mai multe carduri şi acte în faţa unui magazin pe strada Griviţa colţ cu Dobrogei. Aşa cum îl ştim, fiind un om corect, în ziua respectivă s-a transformat şi în "poştaşul faptelor bune".

Lică a resuscitat un bichon în timpul unui incendiu FOTO Facebook/ISU Călăraşi

S-a uitat în portofelul cu pricina, a văzut unde domicilia femeia care îşi pierduse banii şi actele, şi nu a precupeţit nicio secundă să plece către ea. A primit în schimb un "Mulţumesc!" din suflet din partea unei femei care şi-a recuperat bunurile pierdute din neatenţie.

Lică este pompier de 14 ani FOTO Facebook/ISU Călăraşi

Vă spuneam că Lică nu este la prima "abatere". În această primăvară tot în timpul liber fiind a intervenit pentru a acorda primul ajutor unei alte femei în vârstă de aproximativ 60 de ani, pasageră într-un vehicul, o intervenţie de prim ajutor foarte necesară şi utilă până la sosirea echipajelor specializate de intervenţie.

Da era să uit. Lică este unul dintre băieţii care au reuşit să resusciteze cu succes un bichon intoxicat cu fum cu vreun an în urmă. Şi are un "palmares" bogat. Noi îi dorim multă sănătate şi să continue să ne bucure cu felul său de a fi, generos, altruist, corect.

