Lecţie de dezvoltare personală pentru adolescenţi, la Muzeul Municipal Călăraşi

Vineri, 29 aprilie la ora 15.00, se va desfăşura la Muzeul Municipal Călăraşi o ,,Lecţie de dezvoltare personală” susţinută Mariana Trandafir coach, teacher şi speaker Certificat de John Maxwell TEAM.

Dezvoltarea personală include activităţi şi experienţe care au ca scop final îmbunătăţirea stării de conştientizare, de dezvoltare a talentelor şi a abilităţilor personale, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi contribuie la realizarea aspiraţiilor şi viselor personale.

Cunoscut şi sub denumirea de "self help" sau "evoluţie personală", conceptul de dezvoltare personală include şi activităţi formale sau informale pentru a dezvolta în alţii roluri precum cel de pedagog, ghid, consilier, manager, coach sau mentor.

"Perioada adolescenţei este stresantă din cauza schimbărilor prin care trec şi a alegerilor pe care le fac nu doar tinerii de azi ci din totdeauna. Ideea unei astfel de ,,lecţii” vine din dorinţa unor tineri de a ajuta alţi tineri să înţeleagă şi să se înţeleagă mai bine. Scopul unui asemenea demers este acela de a-i provoca pe adolescenţi să devină cea mai bună versiune a propriei persoane şi a propriei personalităţi dobândind mulţumirea de sine.

Primul pas în acest demers este acela ca adolescenţii să-şi poată cunoaşte cât mai bine emoţiile, sentimentele şi mai ales să conştientizeze lucrurile care se întâmplă în jurul lor. După această întâlnire dorim fiecărui participant să rămână cu frumosul pe care-l pot sădi în sufletul lor, dar şi în cel al apropiaţilor", au transmis reprezentanţii Muzeului Municipal Călăraşi.