Lecţia de viaţă a unui tânăr cu picioarele amputate, devenit caiacist de top

Faptul că este altfel nu l-a împiedicat pe Costi Mugea (29 de ani), din comuna călărăşeană Ştefan vodă să ducă o viaţă normală. Confruntat cu o dramă pe când avea 7 ani, tânărul nu s-a lăsat doborât de greutăţi. A mers mai departe, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deşi a făcut sacrificii imense. Astăzi a ajuns unul dintre cei mai buni sportivi ai României la caiac, fiind desemnat ambasadorul proiectului „RowAdventure”. „Caiacul mi-a redat libertatea de mişcare, independenţa şi încrederea că pot depăşi orice bariere şi am reuşit să fac paşi importanţi într-un sport pe care nu l-am mai practicat niciodată. În caiac este singurul loc unde mă simt ca ceilalţi, normal. Sunt norocos că mi-am descoperit această pasiune”, explică tânărul.

Tragedia care i-a umbrit viaţa

Povestea tragică a lui Costi Mugea a început în copilăriei, cea mai fericită perioadă a vieţii. Deşi ar fi trebuit să nu aibă nicio grijă, s-a trezit dintr-odată chinuit de suferinţă.

Lui Costi i-au fost amputate ambele picioare după un accident suferit în copilărie, din cauza unui proiectil de tanc, ce a explodat în curtea vecinilor. În accidentul teribil, el a fost oarecum binecuvântat pentru că a supravieţuit. Prietenul lui, Florin, de doar opt ani, nu a avut acest noroc, stingându-se din viaţă în drum spre spital.

În barcă se simter un om normal

Pe lângă faptul că i-au fost afectate grav picioarele, Costi a fost în comă timp de două săptămâni. „A fost o perioadă dificilă, cu multe sacrificii. Familia mi-a fost aproape şi m-a ajutat să depăşesc aceste traume. Părinţii mei au făcut imposibilul pentru a mă ajuta să pot urma şcoala. Timp de doi ani, m-au dus în braţe la cursuri. Când am intrat la liceu, am făcut naveta la Călăraşi, iar iarna mă duceau la gară cu căruţa pentru a lua trenul. M-am detaşat de toate aceste probleme şi am continuat ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. Bunul Dumnezeu mi-a ajutat în toate, cred că vindecarea vine din noi”, povesteşte Costi.

Cum i-a schimbat sportul destinul

În vara anului trecut, Asociaţia AISSER i-a schimbat viaţa lui Costi, după ce a ajuns la o competiţie destinată exclusiv persoanelor cu dizabilităţi. Este vorba despre un eveniment marca „ROW for FUN”, unde s-a urcat pentru prima dată într-un caiac cu flotoare, special adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. Odată ce a pus mâna pe padelă i-a uimit pe toţi şi l-a determinat pe Daniel Bănăţeanu, preşedintele Asociaţiei Club Sportiv ACTIS, să-l înscrie ca sportiv profesionist la Clubul Sportiv Municipal Călăraşi, unde astăzi se antrenează alături de cei care reprezintă pepiniera elitelor sportului nautic.

Elisabeta Lipă, campionă olimpică, l-a medaliat cu aur

După multe antrenamente, Costi a reuşit să obţină şi primele rezultate remarcabile. În 2020, a participat la Campionatul Naţional de Ergometru, unde a îmbrăcat tricoul de campion naţional şi a fost recompensat cu medalia de aur de către Elisabeta Lipă, preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj şi multiplă campioană olimpică.

Ambasadorul proiectului RowAdventure

Capacitatea sa de a depăşi orice dificultate l-a transformat într-un model, fiind numit ambasadorul proiectului „RowAdventure”. În ceea ce priveşte abilitatea lui de mişcare, aceasta este posibilă astăzi datorită unor proteze specifice pentru fiecare picior în parte. La stângul are o proteză ce vine să înlocuiască laba piciorului, iar la dreptul o proteză care substituie funcţiile piciorului de la coapsă în jos.

Alături de antrenorul său,Daniel Bănăţeanu

Datorită protezelor a învăţat din nou să meargă, la fel ca un copil care face primii paşi în viaţă. Cele performante au un preţ pe măsură: 30.000 de lei. „Am purtat, de-a lungul anilor, şi proteze obişnuite, dar care nu îmi dădeau o bună mobilitate. Multă lume m-a ajutat, pentru că părinţii mei nu au posibilităţi. Să nu se înţeleagă greşit, eu nu cer nimic nimănui, sunt fericit aşa cum sunt, iar celor care mi-au întins o mână, le sunt recunoscător pe viaţă. Am găsit nişte proteze bune, am vorbit la o firmă, dar costul este unul ridicat. Cele mai ieftine mi-au creat răni şi nu puteam să stau prea multe ore în picioare”, spune tânărul.

Călărăşeanul Costi Mugea merge pe o bicicletă normală

Protezele sunt picioarele de împrumut ale lui Costi care îl ajută să facă de toate, cum ar fi să meargă pe bicicletă normală şi să se antreneze. Următorul său vis este acela de a obţine carnetul de conducere pentru a se deplasa mult mai uşor.

