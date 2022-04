Lansare de carte la Muzeul Municipal Călăraşi. Îndrăgitul cantautor Ovidiu Mihăilescu susţine un concert folk

"În fapt va fi o dublă lansare de carte, veţi putea adăuga colecţiei dumneavoastră volumele <Unicornul imperfect> şi <Pariu pe prietenie>. Lansarea va fi urmată de un concert cum doar Ovidiu ştie să susţină pentru prieteni. Întâlnirea va avea loc în foaierul de la etajul Muzeului Municipal. Vă aşteptăm cu drag!", au transmis reprezentanţii instituţiei de cultură.

Un inginer, îndrăgostit de folk

Despre pasiunea pentru muzică şi cărţi, cantautorul Ovidiu Mihăilescu a vorbit de nenumărate ori.





„Am început să citesc cărţi la 6 ani. În clasa I mergeam deja frecvent la bibliotecă, de unde luam cu împrumut patru-cinci cărţi săptămânal... Am fost un cititor împătimit de mic şi abia apoi am descoperit poezia şi muzica. Mama îmi citea poeme de Coşbuc şi Topârceanu, iar pe vremea mea poeţii încă se studiau la şcoală. De la 16-17 ani, chitara a venit să-mi întregească nevoia de frumos şi armonie.

Am mers la facultate fascinat de trenuri, de calculatoare şi de ştiinţă. Totuşi, am găsit vreme şi pentru artă ca folkist în Cenaclul Vouă. Apoi, luând viaţa în piept ca înginer, mi-am uitat o vreme armele fermecate. Sau, mai bine zis, le-am frecventat în singurătate.

În 2004 am publicat la Editura Nemira prima carte de poeme, <Aici sunt anii Dumneavoastră>. În 2007 am scos primul album de folk, <Cowboy-ul Nelu>. M-am lăsat de inginerie, am făcut radio şi am colindat ţara asta minunată ca folkist. Am tot scos cărţi şi CD-uri”, a mărturisit el.