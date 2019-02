Investiţii în sănătate: Stimulente financiare pentru medici şi asistente, aparatură performantă pentru pacienţi

La Spitalul Judeţean a fost renovată Unitatea de Primiri Urgenţe, precum şi opt săli de operaţie, care au fost dotate cu aparatură nouă, de cea mai bună calitate, după o investiţie de 4 milioane de euro. Tot la Spitalul Judeţean, prin Consiliul Judeţean a fost cumpărat computer tomograf, ecografe moderne, dar şi un RMN pentru care s-a amenajat spaţiul necesar funcţionării lui în condiţii optime şi de maximă siguranţă.

Spitalelor de Pneumoftiziologie şi Psihiatrie, aflate şi ele în subordinea CJ au primit majorări la buget cu peste 1 milion de lei, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoii reale pe care o au pacienţii.

"Pentru a corecta o nedreptatea care, cred eu, li se face medicilor şi asistentelor de către Guvern, şi anume introducerea normei de hrană în cuantumul sporurilor de 30%, am decis să le acord un stimulent financiar - echivalent cu un salariu minim pe economie - pentru luna ianuarie 2019, odată cu aprobarea bugetului judeţului Călăraşi. Totodată, voi înainta ministrului Sănătăţii o petiţie cu revendicările sindicatului din cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi. De asemenea, am acordat personalului medical tichete de masă, vouchere de vacanţă, iar, din martie 2018, am decis ca salariile corpului medical să fie plătite la nivelul anului 2022, acordând sporurile la maximum posibil, conform prevederilor legale", a anunţat preşedintele CJ Călăraşi..

De asemenea, în viitorul apropiat se au în vedere încă trei proiecte importante, la care deja se lucrează pentru obţinerea finanţării: dotarea cu aparatură nouă a întregului Spital Judeţean, anveloparea clădirii şi construirea unei aripi noi. Investiţiile depăşesc 30 de milioane de euro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: