Intervenţie medicală pe colon, în premieră, la Spitalul Călăraşi. Cine sunt medicii care au operat

Anunţul a fost făcut de managerul unităţii medicale, Bogdan Mihai, pe pagina sa de Facebook.

"Încă o premieră la Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr.Pompei Samarian Călăraşi. Aducem expertiză din marile centre la Călăraşi.

După ce am înfiinţat laboratorul de endoscopie, după ce l-am dotat prin Consiliul Judeţean Călăraşi, după ce am adus doi medici gastroenterologi, am ajuns să deschidem un drum pe care nu s-a mers până acum.

Beneficiind de expertiza şi susţinerea domnului doctor Dr. Haidar Andrei, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale, echipa de medici gastroenterologi ai spitalului nostru, formată din Dr. Ioana Ionică şi Dr. Liliana Albuşoiu-Vodă a realizat pentru prima dată la Călăraşi o intervenţie minim invazivă specifică tratamentului polipilor colonici. S-a putut efectua prima polipectimie endoscopică a doi polipi rectali dificili, cu potenţial înalt de malignitate, evitând astfel intervenţia chirurgicală clasică.